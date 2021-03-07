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سيارات

تعرف على الشاحنة هنتر 2021 بعد وصولها للسعودية

الأحد 07/مارس/2021 - 03:02 م
شانجان هنتر
شانجان هنتر
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كريم عاطف

أعلن وكيل شركة شانجان لصناعة السيارات في المملكة العربية السعودية، عن طرح شاحنة شانجان الجديدة والمطورة هنتر، كوديل 2021، بتعاون مشترك بين شانجان للسيارات وإتحاد بيجو سيتروين.


وأوضح الوكيل السعودى، أن طراز هنتر الجديد يعنى بالإنجليزية الصياد، واستوحي الاسم من التشابه الكبير بين القدرات الجبارة التي تتميز بها السيارة، كالمناورة والتحمل والقوة وسرعة الانطلاق على كافة أنواع الطرق وتحت مختلف الظروف المناخية، مع الصفات والقدرات الجسمية والعضلية والمرونة العالية التي تتمتع بها الضواري الصيادة في الأدغال والصحاري.


ويستمد طراز هنتر الجديد، قوته من محرك تيربو ديزل سعة 1.9 لتر رباعي الأسطوانات ينتج قوة تصل إلى 150 حصان وعزم دوران يصل إلى 350 نيوتن/ متر، وناقل حركة يدوي من 6 سرعات.


وقالت شركة شانجان العالمية إن طراز هنتر هو جيلا جديدًا مميزًا من الشاحنات التي تتميز بقدرات قوية وتصميم خارجي رائع جدًا مع مقصورة داخلية عملية ومريحة، وذلك كله ناتجًا عن الدعم القوي لمراكز البحث والتطوير لكل من شانجان والائتلاف الأوروبي، حيث انها نتاج عمل 1000 خبير تقني في مجال البحث والتطوير لعدة سنوات في مختلف مناطق العالم.


ويأتي سعر الشاحنة الجديدة طراز هنتر في المملكة العربية السعودية بأربعة فئات سعرية مختلفة ،وهم  أوميغا 4WD ، أوميغا 2WD، سيغما وديلتا، حيث تبدأ الأسعار من 56,900 ريال سعودي غير شاملًا لضريبة القيمة المضافة.

تعرف على الشاحنة هنتر 2021 بعد وصولها للسعودية
تعرف على الشاحنة هنتر 2021 بعد وصولها للسعودية
تعرف على الشاحنة هنتر 2021 بعد وصولها للسعودية
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