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حوادث

تأجيل محاكمة خلية هشام عشماوي لجلسة 6 أبريل المقبل

الأحد 07/مارس/2021 - 02:45 م
مطرقة
مطرقة
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 12 متهما في القضية والمعروفة إعلاميا بـ "خلية هشام عشماوي"، لجلسة 6 أبريل المقبل لإحضار بيانات الرقم القومي للمتهم الأول واثنين آخرين.

وقررت المحكمة ندب محامي للدفاع عن المتهم الأول، في حالة عدم حضور محاميه الجلسة المقبلة، كما أمرت المحكمة بعرض المتهم الساس علي طبيب السجن ، وتقرير العلاج اللازم له واعداد تقرير طبي بحالته الصحية.

وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين المحبوسين، وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وإحضارهم بالجلسة المقبلة.

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