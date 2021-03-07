أخبار التكنولوجيا.. 5 تطبيقات تحافظ على خصوصيتك أفضل من واتساب.. و4 مميزات مهمة بـ أندرويد على آبل أن تضيفها لـ iOS 1

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.

يعتبر واتساب WhatsApp، أحد أكثر تطبيقات التراسل أمانًا بفضل ميزة التشفير من طرف إلى طرف الموجودة داخل نظامه الأساسي، وهو من أحد الأسباب التي تجعله أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا في العالم، ويستخدمه مليارh شخصا في جميع أنحاء العالم، ولكن مع إعلانه عن تحديثه الأخير، تغيرت الأمور بالنسبة لميزة الخصوصية التي يتسم بها التطبيق.











