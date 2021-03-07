أخبار التكنولوجيا.. 5 تطبيقات تحافظ على خصوصيتك أفضل من واتساب.. و4 مميزات مهمة بـ أندرويد على آبل أن تضيفها لـ iOS 1

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
يعتبر واتساب WhatsApp، أحد أكثر تطبيقات التراسل أمانًا بفضل ميزة التشفير من طرف إلى طرف الموجودة داخل نظامه الأساسي، وهو من أحد الأسباب التي تجعله أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا في العالم، ويستخدمه مليارh شخصا في جميع أنحاء العالم، ولكن مع إعلانه عن تحديثه الأخير، تغيرت الأمور بالنسبة لميزة الخصوصية التي يتسم بها التطبيق.
تختبر منصة تويتر Twitter، ميزة جديدة ستمنح مستخدميها فرصة أخرى لتحرير أو لتعديل التغريدة قبل نشرها على الشبكة الاجتماعية، والتي تعد من أبرز الميزات التي تفتقر إليها الخدمة وينتظرها مئات الملايين من المستخدمين.
أفاد تقرير صادر من شركة الأمن Krebs On Security، بأنه تم العثور على 4 ثغرات في خادم المراسلة التبادلى Microsoft Exchange Server، التابع لشركة مايكروسوفت، مما تسبب في اختراق خدمة البريد الإلكتروني، لأكثر من 30 ألف مؤسسة حكومية وتجارية أمريكية.
يجلب الإصدار التجريبي من نظام تشغيل أجهزة آبل iOS 14.5، والذي تم إطلاقه مؤخرا، بعض التحسينات الإضافية لنظام تشغيل هواتف آيفون، وعلى الرغم من أنه يضيف بعض التحسينات المهمة إلا أنه لا يزال يفتقر إلى بعض الميزات التي يقدمها نظام تشغيل جوجل أندرويد.