يورجن كلوب: إسهامات آرنولد وروبرتسون تبرز شخصيتيهما

أثنى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على الإسهامات التي يقدمها ثنائي الفريق ترينت أليكساندر-آرنولد وأندي روبرتسون داخل وخارج الملعب هذا الموسم.









كان الثنائي شاركا بشكل أساسي بمعظم مباريات الريدز في الموسم الحالي الذي يعاني فيه ليفربول من كثرة الإصابات في خط الدفاع، وامتدح المدرب الألماني شخصية مدافعيه وأسلوبهما في التعامل مع الاختبارات المستمرة للفريق.









وقال كلوب، في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "نحتاج أن يكون كل لاعب في قمة عطائه، وربما الآن أكثر من أي وقت مضى، الفضل في النجاح الذي حققناه هنا لا يعود لفرد واحد، وإنما كان نتاج عمل جماعي، لحسن حظنا كان هناك ثبات في مركزي الظهير الأيمن والظهير الأيسر، ولكن هذا لا يعني أن البدلاء في هذين المركزين ليسوا مستعدين للعب، ونيكو ويليامز وكوستاس مانولاس يمتلكان إمكانيات رائعة أيضًا".









وأضاف: "مشاكل الإصابات المتكررة في مركز قلب الدفاع أثرت بالسلب بالطبع على إتاحة فرصة اللعب لظهير الجنب البدلاء، وأنا متأكد أنه بتاريخ كتابة هذه السطور سيكون الحديث قد كثر عن إشراكنا 19 ثنائية مختلفة في قلب الدفاع هذا الموسم. لذلك من المهم أن يكون هناك ثبات في مراكز الدفاع الأخرى".









وتابع: "أعلم أن ترينت أليكساندر - آرنولد وأندي روبرتسون محبوبان للغاية من الجماهير، وأنا متأكد من اتفاقهم معي في الثناء عليهما، الإسهامات التي يقدمونها هذا الموسم تبرز شخصيتهما بوضوح".









وأكمل: "ترينت مرض خلال الفترة التحضيرية، والتي كانت قصيرة في الأساس، وهذه كانت صفعة قوية له، وبعد تألقه في بداية الموسم، أصيب في مواجهة مانشستر سيتي، مما أثر على انطلاقته القوية، لكنه عاد قبل الموعد المتوقع له لمساعدة الفريق خلال فترة فقدنا فيها الكثير من اللاعبين بسبب الإصابات".









واستطرد: "حاليًا يقدم ترينت أداءً رائعًا، وهذا ما ننتظره منه. لا يزال يتطور ويتعلم أشياء جديدة، وأنا من أشد المعجبين بالتزامه ورغبته في التحسن باستمرار. أعتقد أن سلوكه والأداء الذي يقدمه في الملعب - خاصة في النصف الثاني من الموسم الذي لا يحقق فيه الفريق أفضل نتائج - يعكسان شخصيته الرائعة".









وقال: "أندي روبرتسون شارك في جميع المباريات تقريبًا، وهو لا شك أحد قادة الفريق داخل غرفة الملابس. عادة ما ترى الجماهير الجانب المرح من شخصيته في اللقاءات التي يجريها أو في اللقطات التي تنشر له مع زملائه، ولكن هذا الجانب أحيانًا ما يخفي الجوانب الرائعة الأخرى في شخصيته"، روبرتسون لاعب شجاع وذكي للغاية ويعمل بجد دائمًا. لن تكون بين أفضل لاعبي العالم في مركزك دون هذه الصفات. نقدر بشدة الدور الذي يلعبه هذه الفترة، وأتمنى أن يعي كم هو مهم للفريق خلال الفترة الصعبة التي نمر بها حاليًا".









وأكد: "وجود لاعبين رائعين كترينت وروبرتسون لا يعني أن البدلاء ليس لهم دور معنا، وأريد أن تعلم الجماهير أن نيكو ويليامز وكوستاس مانولاس سيحصلان أيضًا على فرصة اللعب. إنهما يظهران بشكل جيد في التدريبات، شأنهما شأن جميع اللاعبين الآخرين في مختلف المراكز".







