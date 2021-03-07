جهاز تنمية المشروعات: حريصون على وجود عارضين جدد في معرض تراثنا

قال طارق صبور، مستشار المعارض بجهاز تنمية المشروعات، إن معرض "البازار" خاص بديكورات المنزل والمشغولات والحرف اليدوية، لافتا إلى أن افتتاح المعرض يوم 15 مارس ويستمر لمدة 10 أيام.





وأضاف "صبور"، خلال حوارها ببرنامج الآن، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن فكرة معرض البازار جاءت بعد تشريف الرئيس لنا بمعرض، "تراثنا" بأكتوبر ووجه بضرورة تكرار المعارض.





وأشار مستشار المعارض بجهاز تنمية المشروعات، إلى أنه تم التوجيه لعمل سلسلة جديدة من المعارض، مضيفًا أن فكرة معرض "البازار" متشابهة مع معرض "تراثنا"، ولكن مع وجود بعض الاختلافات.



