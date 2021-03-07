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أصل الحكاية

زواحف وآلات معدنية حادة.. أغرب أشياء وجدت فى أمعاء المرضى

الأحد 07/مارس/2021 - 03:48 م
أمعاء مريض
أمعاء مريض
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شيرين عادل
نندهش دائما من المرضى الذى ينتهى بهم الحال لوجود شيء غريبة داخل جسدهم وفى بعض الأحيان تكون هذه الأشياء مرعبة وخطيرة إلى حد أنها قد تصل لآلات معدنية حادة أو ربما نوع من الزواحف وإليك بعض الأشياء الغريبة التى وجدها الأطباء أثناء خضوع بعض الحالات لعمليات جراحية.

سمكة 
قامت إحدى الفتيات تدعى "بيرلا" بـلعبة غريبة وهى عبارة ابتلاع سمكة حية ثم يتم بصقها مرة أخرى ولكن تصادف فى يوم ما وبدلا من أن تذهب السمكة إلى داخل المعدة سلكت مسارا خاطئا نحو الرئة اليسرى واكتشف الأطباء وقتها انخفاض مستوى الأكسجين لديها ودخلت لإجراء عملية جراحية استغرقت 35 دقيقة.

أداة معدنية
قام أحد الأفراد يدعى " تشارلز" بإجراء عملية خطيرة للأورام وبعد شهرين من إجرائه للعملية بدأ يشعر بآلام شديدة وذهب للطبيب ليتفاجأ بوجود آلة معدنية تشبه المشرط  يبلغ 32 سم داخل معدته وتم إخراجها ودفع تعويض للمريض وصل 100 ألف دولار.

حلزون 
أثناء قضاء إجازة عائلية على الشاطئ سقط الابن الصغير فرانكلين على الأرض وأصاب ركبته اليمنى ولم يهتم والديه بالأمر ولكن بعد أسبوعين تورمت ركبتيه ليكتشفا بعد عرضه على الطبيب أنه تم لدغه من حشرة ما وقررت الأم أن تفتح الجرح بنفسه لتتفاجأ بحلزون أسود عاش فى ركبة ابنها طوال هذه المدة.

شجرة
استخرج الأطباء من المركز الطبى الوطنى بروسيا فرع شجرة حية من رئة أحد المرضى والذى كان يعانى من صعوبة كبيرة فى التنفس وبعد إجرائه للأشعة وجد الأطباء شيئا يمنع وصول الأكسجين للرئة وظهر أن وجود الشجرة فى الرئة يرجع لأكثر من 18 شهرا.

حبة البسلة
عانى أحد المرضى "رونسفيدن" من انتفاخ فى الرئة طيلة شهر كامل وظن الأطباء أنه مصاب بالسرطان وبعد الفحص اكتشف الأطباء أن هناك شيئا غريب موجود على الرئة وهو حبة بسلة صغيرة وأجرى عملية جراحية بنجاح.
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