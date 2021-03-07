أرباح الإسكندرية للأدوية تتراجع بنسبة 18.4% خلال 7 أشهر

أظهرت القوائم المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام تراجع أرباح الشركة بنسبة 18.4% خلال الـ 7 أشهر من العام المالي الجاري.





وقالت الشركة، اليوم الأحد، إنها سجلت صافي ربح بلغ 111.46 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل أرباح بلغت 136.67 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالية الماضي.







وأضافت "ارتفعت إيرادات الشركة خلال السبعة أشهر إلى 684.69 مليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 623.36 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له".





وكانت الشركة سجلت صافي ربح بلغ 79 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 85.26 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





وارتفعت إيرادات الإسكندرية للأدوية خلال الستة أشهر لتسجل نحو 580.21 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 531.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



