يشبه الثلج.. حبس عاطل 4 أيام بالإسماعيلية بعد ضبطه بمخدر الشابو بـ 3 ملايين جنيه

أمرت نيابة التل الكبير صباح اليوم، الأحد، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطه بكميات كبيرة من مخدر "الشابو".



وتمكنت الإدارة العامة للمخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية في تحديد هوية أحد العناصر الإجرامية المتمركزة في مدينة القصاصين الجديدة والمعروفة بترويج المواد المخدرة على نشاط واسع.











وكشفت التحريات أن المتهم يعمل على توزيع مخدر "الشابو" أو "الآيس" على نشاط واسع مستعينًا بمقر إقامته بعيدًا عن الأعين الأمنية.











ورصد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحركات المتهم وعلاقاته وأماكن تواجده بالمنزل، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليه وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الشابو.











وكشفت المصادر أن المخدر يعتبر أغلي الأنواع المخدرة في الأسواق، ويصل سعر الجرام منه إلى ألفي جنيه تقريبًا وهو يشبه في شكله "الثلج".











وأضافت المصادر أن القيمة المالية للمواد المخدرة وصلت إلى حوالي 3 ملايين و750 ألف جنيه، وتحفظت الشرطة على المضبوطات ومبلغ مالى وهاتف محمول.