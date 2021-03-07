دراسة: اختبارات الدم بمثابة مؤشر مبكر لاكتشاف كورونا

زعم تقرير سريري صدر عن مجلة `" Blood Advances '' أن تطور المؤشرات الحيوية أو العلامات العضوية المتعلقة ببدء الصفائح الدموية البيضاء والسمنة يمكن أن يتوقع نتائج قصوى في مرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.





ووفقا لما ذكره موقع "hindustantimes" عندما يصل مرضى كوفيد - 19 إلى غرف الطوارئ ، هناك طرق قليلة نسبيًا للأطباء للتنبؤ بأي منها أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة ويتطلب رعاية مركزة وأيها أكثر عرضة للاستمتاع بالشفاء السريع، ومع ذلك تركز هذه الدراسة على المؤشرات الحيوية التي يمكن أن تساعد في التنبؤ بنتائج خطيرة لدى مرضى فيروس كورونا





وقال الدكتور هيونج تشون ، المؤلف الرئيسي ، وأستاذ مساعد في طب القلب والأوعية الدموية: "كان المرضى الذين يعانون من مستويات عالية من هذه العلامات أشبه بالحاجة إلى رعاية في وحدة العناية المركزة ، أو يحتاجون إلى تهوية ، أو يموتون بسبب كورونا، الطب وعلم الأمراض ومدير الأبحاث المترجمة في برنامج أمراض الأوعية الدموية الرئوية في ييل.



