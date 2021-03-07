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مرأة

دراسة: اختبارات الدم بمثابة مؤشر مبكر لاكتشاف كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 04:10 م
دراسة: اختبارات
دراسة: اختبارات الدم بمثابة مؤشر مبكر لاكتشاف كورونا
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اسماء محمد
زعم تقرير سريري صدر عن مجلة `" Blood Advances '' أن تطور المؤشرات الحيوية أو العلامات العضوية المتعلقة ببدء الصفائح الدموية البيضاء والسمنة يمكن أن يتوقع نتائج قصوى في مرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

ووفقا لما ذكره موقع "hindustantimes" عندما يصل مرضى كوفيد - 19  إلى غرف الطوارئ ، هناك طرق قليلة نسبيًا للأطباء للتنبؤ بأي منها أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة ويتطلب رعاية مركزة وأيها أكثر عرضة للاستمتاع بالشفاء السريع، ومع ذلك تركز هذه الدراسة على المؤشرات الحيوية التي يمكن أن تساعد في التنبؤ بنتائج خطيرة لدى مرضى فيروس كورونا .

وقال الدكتور هيونج تشون ، المؤلف الرئيسي ، وأستاذ مساعد في طب القلب والأوعية الدموية: "كان المرضى الذين يعانون من مستويات عالية من هذه العلامات أشبه بالحاجة إلى رعاية في وحدة العناية المركزة ، أو يحتاجون إلى تهوية ، أو يموتون بسبب كورونا، الطب وعلم الأمراض ومدير الأبحاث المترجمة في برنامج أمراض الأوعية الدموية الرئوية في ييل.

الجدير بالذكر انه في السابق ، حددت بعض الدراسات المختبرية المؤشرات المحتملة لـ كوفيد - 19 الشديدة ، بما في ذلك مستويات D-dimer ، وقياس تخثر الدم ، ومستويات البروتينات المعروفة باسم السيتوكينات ، والتي يتم إطلاقها كجزء من الاستجابات الالتهابية في الجسم. ومع ذلك ، حتى الآن ، لا يمكن لأي علامة مخبرية أن تتنبأ بالمرضى المصابين بـ فيروس كورونا الذين سيصابون في النهاية بمرض خطير قبل ظهور العلامات السريرية وأعراض المرض الشديد.
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