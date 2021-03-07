خبير عقارى: خفض أسعار الفائدة ينعش السوق

أكد شريف فتحي، الخبير العقاري عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن خفض سعر الفائدة أدى لانتعاش السوق العقارية، مشيرًا إلى أن خفض سعر الفائدة يعطي دفعة إيجابية للاقتصاد المصري بشكل عام وللقطاع العقاري بشكل خاص.









وأوضح شريف فتحي أن قرار الخفض جيد جدًا في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم على تداعيات انتشار فيروس كورونا.









وقال إن قرار خفض الفائدة يحمي القطاع العقاري من الانهيار في ظل الظروف غير الجيدة التي كان يواجهها، ويؤثر بشكل أكبر على المواطن الراغب في الشراء بهدف السكن أو الاستثمار ويدفعه للشراء ما يؤثر بدوره على الشركات البائعة.









وأوضح أن القرار سيفيد المواطن الذي يشتري بنظام التمويل العقاري وذلك بسبب تقليل الفائدة المحملة عليه، فضلًا عن الشركات المقترضة بسبب تخفيض تكلفة الفائدة عليها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القطاع كان يواجه أزمة، ومن ثم أتى القرار للتخفيف من أثر هذه الأزمة.









وأضاف "الخبير العقاري" أن خفض أسعار الفائدة يساعد على زيادة فرص الاستثمار في قطاع العقارات بمصر، خاصة أن البنوك أصبحت غير مغرية، ما يؤدي إلى زيادة السيولة في السوق والتي من المتوقع أن يذهب جزء كبير منها إلى العقار الذي يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار، لافتًا إلى أن زيادة المنافسة بين شركات المطور العقاري في المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا تصب في صالح المستهلك المصري وتزيد فرص انتعاش السوق.









وأكد أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة حقق نجاحًا لافتًا خلال الآونة الأخيرة من حيث زيادة معدلات المبيعات وسرعة وتيرة أعمال الإنشاءات بجميع المشروعات المُقامة ضمن نطاقه، مشيدًا بنجاح الدولة في الانتهاء الكامل من أعمال الحي الحكومي وبدء التشغيل التجريبي لجميع الوزارات والمقرر له خلال أبريل المقبل، لافتًا إلى أن مشروع العاصمة يظل محط اهتمام المستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها.