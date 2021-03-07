خبير عقارى: خفض أسعار الفائدة ينعش السوق

أكد شريف فتحي، الخبير العقاري عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن خفض سعر الفائدة أدى لانتعاش السوق العقارية، مشيرًا إلى أن خفض سعر الفائدة يعطي دفعة إيجابية للاقتصاد المصري بشكل عام وللقطاع العقاري بشكل خاص.
وأوضح شريف فتحي أن قرار الخفض جيد جدًا في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم على تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وقال إن قرار خفض الفائدة يحمي القطاع العقاري من الانهيار في ظل الظروف غير الجيدة التي كان يواجهها، ويؤثر بشكل أكبر على المواطن الراغب في الشراء بهدف السكن أو الاستثمار ويدفعه للشراء ما يؤثر بدوره على الشركات البائعة.
وأوضح أن القرار سيفيد المواطن الذي يشتري بنظام التمويل العقاري وذلك بسبب تقليل الفائدة المحملة عليه، فضلًا عن الشركات المقترضة بسبب تخفيض تكلفة الفائدة عليها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القطاع كان يواجه أزمة، ومن ثم أتى القرار للتخفيف من أثر هذه الأزمة.
وأضاف "الخبير العقاري" أن خفض أسعار الفائدة يساعد على زيادة فرص الاستثمار في قطاع العقارات بمصر، خاصة أن البنوك أصبحت غير مغرية، ما يؤدي إلى زيادة السيولة في السوق والتي من المتوقع أن يذهب جزء كبير منها إلى العقار الذي يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار، لافتًا إلى أن زيادة المنافسة بين شركات المطور العقاري في المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا تصب في صالح المستهلك المصري وتزيد فرص انتعاش السوق.
وأكد أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة حقق نجاحًا لافتًا خلال الآونة الأخيرة من حيث زيادة معدلات المبيعات وسرعة وتيرة أعمال الإنشاءات بجميع المشروعات المُقامة ضمن نطاقه، مشيدًا بنجاح الدولة في الانتهاء الكامل من أعمال الحي الحكومي وبدء التشغيل التجريبي لجميع الوزارات والمقرر له خلال أبريل المقبل، لافتًا إلى أن مشروع العاصمة يظل محط اهتمام المستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها.