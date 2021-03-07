تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية لـ 5 أبريل

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والدستور تهدف إلى العنف وإجراء عمليات إرهابية ضد الدولة والنظام الحاكم، إلى جلسة 5 أبريل المقبل.





صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد عمار وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.





ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة انضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.



