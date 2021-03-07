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تعليم

إقالة موجه أول مادة العلوم بجرجا والتحقيق معه لارتكابه خطأ فادحا لامتحان الصف الثالث الإعدادي بسوهاج

الأحد 07/مارس/2021 - 04:02 م
محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
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أنغام الجنايني
شهدت محافظة سوهاج اليوم الأحد، واقعة لم تشهدها من قبل، حيث حدث خطأ فادح في امتحان الصف الثالث الإعدادي، بمدارس إدارة جرجا التعليمية جنوبي المحافظة، حيث تم وضع أسئلة لمادة العلوم بالامتحان المجمع من الفصل الدراسي الثاني الذي لم يتم شرحه للطلاب نظرًا إلى أنهم يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول.

 
وتم تحرير محاضر بهذا الخطأ ورفعها للإدارة وإخطار المديرية بها، عقب ملاحظة الطلاب ذلك.

وقال مدير إدارة جرجا التعليمية، إنه سيتم احتساب درجات مادة العلوم كاملةً للطلاب، دون إعادة أداء امتحان المادة.

وتم إحالة واضع أسئلة الامتحان للتحقيق في الواقعة، والاستبعاد من وظيفة موجه أول مادة العلوم، بالإدارة لحين انتهاء التحقيقات معه.
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