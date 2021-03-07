نشرة أخبار العالم: السودان يبحث سيناريوهات جديدة للتعامل مع ملف سد النهضة.. احتجاجات واسعة في عدد من المدن الإيرانية.. واشتعال الحرب الإلكترونية بين أمريكا والصين

شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الأحداث المهمة على مدار الساعة والتي تابعها موقع "صدى البلد"، وتصدر ذلك:









السودان يبحث سيناريوهات مختلفة للتعامل مع ملف سد النهضة

كشف وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، أن الخرطوم تبحث سيناريوهات مختلفة للتعامل مع ملء إثيوبيا لسد النهضة.









وقال عباس، في تصريح خاص لشبكة "العربية"، إنه لا يمكن الاستفادة من سد النهضة دون الالتزام بالقانون الدولي، مشددا على أهمية أن يكون سد النهضة بادرة للتعاون الإقليمي وليس لفرض الهيمنة.









وطالب وزير الري السوداني بأن تستغرق عملية التخزين في سد النهضة شهرين على الأقل معربًا عن ترحيبه الكبير بتأييد مصر لمقترح الوساطة الرباعية في أزمة سد النهضة.









وشهدت جلسة المباحثات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، خلال زيارته إلى السودان، التطرق للعديد من الموضوعات المشتركة الهامة بين البلدين والقضايا الاقليمية أيضا، فضلا عن ملف سد النهضة.









وتم مناقشة سبل تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار السد على مصر والسودان.









احتجاجات واسعة في عدد من المدن الإيرانية

استمرت احتجاجات العمال المتقاعدين في عدد من المدن الإيرانية، من بينها طهران وتبريز وأصفهان، بسبب تردي الوضع المعيشي.









وبدأ الأمن الإيراني عمليات المداهمة بعد دقائق من تجمع المتقاعدين المحتجين، واعتقل عددا منهم في العاصمة طهران.









وتأتي احتجاجات العمال المتقاعدين الإيرانيين بعد يوم من تصريحات المرشد، علي خامنئي، عن الغلاء، حيث قال أمس إن ارتفاع الأسعار والمشاكل عشية رأس السنة الإيرانية، تتسبب في "حزن كبير"، وطالب المسؤولين بـ"الحلول التي توصل إليها الخبراء".









وردد المتظاهرون هتافات مثل "نتيجة عمل الحكومة نهب أموال الوطن.. والويل من كل هذا الظلم".









السعودية تحذر من الطقس السيئ لسكان 7 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض والشرقية).









وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة.









كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة، والذي تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.









وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.









اشتعال الحرب الإلكترونية بين أمريكا والصين

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن قراصنة تسللوا إلى حسابات 60 ألف شخص على الأقل من مستخدمي مايكروسوفت.









وقالت "بلومبرج" إن الهجوم المتطور على برامج البريد الإلكتروني التجارية المستخدمة على نطاق واسع لشركة مايكروسوفت أدي إلى أزمة أمن إلكتروني عالمية، حيث يتسابق المتسللون لإصابة أكبر عدد ممكن من الضحايا قبل أن تتمكن الشركات من تأمين أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها.









واخترق مجموعة من القراصنة "الهاكرز" المدعومة من الحكومة الصينية حتى الآن ما لا يقل عن 60 ألف ضحية معروفة على مستوى العالم بحسب الوكالة الأمريكية.











وكتب مسئول في البيت الأبيض في رسالة بالبريد الإلكتروني أن "هذا تهديد نشط لا يزال يتطور ونحن نحث مشغلي الشبكات على أخذها على محمل الجد".









منظمة الصحة العالمية تكشف موعد انتهاء جائحة كورونا

أكد رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، أن عام 2021 سيظل عام فيروس كورونا، لكنه توقع أن ينتهي الوباء أوائل عام 2022.









وقال كلوج إنه من المهم جدا معرفة كيف ومتى سترفع البلدان القيود، محذرا من التسرع في رفع الاجراءات الاحترازية التي من شأنها أن تعيد الجائجة إلى بدايتها.









وحث كلوج على "التحلي بالصبر في موضوع التطعيم، وقال: "في البداية دائما الطلب يفوق العرض، لا يمكنك تطعيم سكان الكوكب بأسره دفعة واحدة".