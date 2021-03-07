ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة: المنازل الأكثر دفئا تخفض الضغط المرتفع

الأحد 07/مارس/2021 - 05:30 م
صدى البلد
Advertisements
اسماء محمد
تتعدد المخاطر المرتبطة بارتفاع ضغط الدم ، من أمراض القلب إلى الخرف الوعائي - وكلها يمكن أن تقصر حياتك كيف يمكنك تقليل قراءات ضغط الدم؟

ووفقا لما جاء فى موقع " express" توصل باحثون من كلية لندن الجامعية إلى  أنه يمكن خفض ضغط الدم المرتفع من خلال رفع منظم الحرارة فى المنزل .

إقرأ أيضا 
وقال الدكتور ستيفن جيفراج كبير مؤلفي الدراسة، إن "الحفاظ على دفء المنازل قليلًا" يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، في تحقيقه ، سجل فريق البحث قراءات ضغط الدم للأشخاص داخل غرف معيشتهم.

في نفس الوقت تم قياس درجة حرارة منازل المشاركين وأكدت البيانات أن انخفاض درجات الحرارة في الأماكن المغلقة ارتبط بارتفاع قراءات ضغط الدم.

وفي مقابل كل انخفاض في درجة الحرارة الداخلية بمقدار درجة واحدة ، كان هناك زيادة بمقدار 0.48 ملم زئبقي في ضغط الدم الانقباضي.

بالإضافة إلى ذلك ، كانت هناك أيضًا زيادة بمقدار 0.45 ملم زئبقي في ضغط الدم الانبساطي مقابل كل انخفاض بدرجة واحدة في درجة الحرارة الداخلية.


قراءات ضغط الدم
يوجد في كل قراءة ضغط دم رقمان - الانقباضي والانبساطي.

على سبيل المثال ، 130 / 80 هو مثال على قراءة ضغط الدم الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.

الرقم الأول (130) هو قراءة ضغط الدم الانقباضي ، والتي تسجل قوة انقباض القلب.

بينما الرقم الثاني (80) هو قراءة ضغط الدم الانبساطي ، والتي تسجل المقاومة في الأوعية الدموية.

تم اختيار موضوعات الدراسة من خلال مشاركتهم في المسح الصحي لبيانات إنجلترا وتمت مقابلة جميع المشاركين في البداية من قبل فريق البحث مع استبيان يغطي الصحة العامة وعوامل نمط الحياة وبعد ذلك ، طلب 4659 مشاركًا من الممرضات زيارة منازلهم لأخذ قراءة ضغط الدم وقياس درجة الحرارة الداخلية لغرف معيشتهم وكان متوسط ​​قراءة ضغط الدم لمن يعيشون في أروع المنازل حوالي 126/74 ملم زئبق.

هل تعرف قراءة ضغط الدم لديك؟
بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المنازل الأكثر دفئًا ، كان متوسط ​​قراءة ضغط الدم 121 / 70.

قال الدكتور جيفراج: "ساعدت أبحاثنا في تفسير المعدلات المرتفعة لارتفاع ضغط الدم ، فضلًا عن الزيادات المحتملة في الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية وأمراض القلب ، في أشهر الشتاء".

وطرح فكرة أن "درجات الحرارة الداخلية يجب أن تؤخذ بجدية أكبر في التشخيص وقرارات العلاج".

وخلص الدكتور جيفراج إلى أنه "من بين التغييرات الأخرى في النظام الغذائي ونمط الحياة التي يمكن أن يقوم بها الناس لتقليل ارتفاع ضغط الدم ، تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الحفاظ على دفء المنازل قليلًا قد يكون مفيدًا أيضًا"
Advertisements
Advertisements

قبل 30 مارس.. الداخلية تهيب بالمواطنين التوجه لوحدات المرور

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لقاطني حي الأسمرات ..صور

تعرف على العالمِ العربي مؤسس فكرة محركات السيارات

رسميا.. أودي تكشف عن سيارتها E-Tron GT الكهربائية موديل 2022