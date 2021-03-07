دراسة: المنازل الأكثر دفئا تخفض الضغط المرتفع

تتعدد المخاطر المرتبطة بارتفاع ضغط الدم ، من أمراض القلب إلى الخرف الوعائي - وكلها يمكن أن تقصر حياتك كيف يمكنك تقليل قراءات ضغط الدم؟





ووفقا لما جاء فى موقع " express" توصل باحثون من كلية لندن الجامعية إلى أنه يمكن خفض ضغط الدم المرتفع من خلال رفع منظم الحرارة فى المنزل .



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وقال الدكتور ستيفن جيفراج كبير مؤلفي الدراسة، إن "الحفاظ على دفء المنازل قليلًا" يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، في تحقيقه ، سجل فريق البحث قراءات ضغط الدم للأشخاص داخل غرف معيشتهم.





في نفس الوقت تم قياس درجة حرارة منازل المشاركين وأكدت البيانات أن انخفاض درجات الحرارة في الأماكن المغلقة ارتبط بارتفاع قراءات ضغط الدم.





وفي مقابل كل انخفاض في درجة الحرارة الداخلية بمقدار درجة واحدة ، كان هناك زيادة بمقدار 0.48 ملم زئبقي في ضغط الدم الانقباضي.





بالإضافة إلى ذلك ، كانت هناك أيضًا زيادة بمقدار 0.45 ملم زئبقي في ضغط الدم الانبساطي مقابل كل انخفاض بدرجة واحدة في درجة الحرارة الداخلية.









قراءات ضغط الدم

يوجد في كل قراءة ضغط دم رقمان - الانقباضي والانبساطي.





على سبيل المثال ، 130 / 80 هو مثال على قراءة ضغط الدم الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.





الرقم الأول (130) هو قراءة ضغط الدم الانقباضي ، والتي تسجل قوة انقباض القلب.





بينما الرقم الثاني (80) هو قراءة ضغط الدم الانبساطي ، والتي تسجل المقاومة في الأوعية الدموية.





تم اختيار موضوعات الدراسة من خلال مشاركتهم في المسح الصحي لبيانات إنجلترا و تمت مقابلة جميع المشاركين في البداية من قبل فريق البحث مع استبيان يغطي الصحة العامة وعوامل نمط الحياة و بعد ذلك ، طلب 4659 مشاركًا من الممرضات زيارة منازلهم لأخذ قراءة ضغط الدم وقياس درجة الحرارة الداخلية لغرف معيشتهم و كان متوسط ​​قراءة ضغط الدم لمن يعيشون في أروع المنازل حوالي 126/74 ملم زئبق.





هل تعرف قراءة ضغط الدم لديك؟

بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المنازل الأكثر دفئًا ، كان متوسط ​​قراءة ضغط الدم 121 / 70.





قال الدكتور جيفراج: "ساعدت أبحاثنا في تفسير المعدلات المرتفعة لارتفاع ضغط الدم ، فضلًا عن الزيادات المحتملة في الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية وأمراض القلب ، في أشهر الشتاء".





وطرح فكرة أن "درجات الحرارة الداخلية يجب أن تؤخذ بجدية أكبر في التشخيص وقرارات العلاج".



