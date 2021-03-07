وزيرة البيئة : بدء إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بدء الإعداد للإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع هيئة المعونة اليابانية "جايكا"، مشيرة إلى جهود الوزارة والإجراءات التي تتخذها للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.



جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة البيئة حول " الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية آحادية الاستخدام"، بحضور الدكتور علي أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات وبمشاركة ممثلي سلاسل المحال الكبرى "هايبر ماركت" المستهلكين للأكياس البلاستيكية والمصنعين وموردين البدائل صديقة البيئة والمنظمات الأهلية الغير حكومية والمعنية بهذا الموضوع.



وقالت وزيرة البيئة إن الوزارة تحرص على خلق قناة للتواصل والشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية، وأيضا دعم الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصديقة للبيئة، مشيرة إلى أن الهدف من تلك الورشة هو عرض قصص النجاح والدروس المستفادة لتجارب حقيقية تم تنفيذها في مصر للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وكذلك ربط المستهلكين بموردي البدائل صديقة البيئة والتشجيع على استخدامها.