موجز السوشيال ميديا.. رضا عبد العال يخضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية وحمو بيكا يعلن موعد صدور أغنيته الجديدة

استعرض موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها:
نشرت الإعلامية مي حلمى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو لها مع الكابتن رضا عبد العال.
وأعلنت مى حلمى أن الكابتن رضا عبد العال سيخضع لعملية فى القلب بعد ساعة، وعلقت قائلة:”سلامتك يا اطيب حد في الدنيا سلامة قلبك يا كابتن رضا ادعوا لكابتن رضا عبدالعال ارجوكم هيعمل عملية كبيرة في القلب كمان ساعة”.
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلقت رانيا محمود ياسين على الصورة قائلة: "صباح الخير".