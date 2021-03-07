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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. رضا عبد العال يخضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية وحمو بيكا يعلن موعد صدور أغنيته الجديدة

الأحد 07/مارس/2021 - 03:32 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
استعرض موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها:

نشرت الإعلامية مي حلمى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو لها مع الكابتن رضا عبد العال.

وأعلنت مى حلمى أن الكابتن رضا عبد العال سيخضع لعملية فى القلب بعد ساعة، وعلقت قائلة:”سلامتك يا اطيب حد في الدنيا سلامة قلبك يا كابتن رضا ادعوا لكابتن رضا عبدالعال ارجوكم هيعمل عملية كبيرة في القلب كمان ساعة”.


نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حمو بيكا فى الصورة مرتديًا بالطو أسود، وأعلن عن موعد صدور أغنيته الجديدة وكتب:"إنتظروا قريبا مهرجا النسور عالدبابات"

نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة طفولية وناعمة، وهو ما عبر عنه متابعيها في التعليقات.


وظهرت مريم أوزرلي خلال جلسة التصوير وهي مرتدية مايوه أسود.

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي  بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وعلقت رانيا محمود ياسين على الصورة قائلة: "صباح الخير".
 


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