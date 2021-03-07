محافظة قنا تخصص 40 مليون جنيه لإعادة تأهيل البنية التحتية بمجمع الصناعات الصغيرة بالصالحية

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه تم تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه لإعادة تأهيل البنية التحتية بمجمع الصناعات الصغيرة بالصالحية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس محمد أنور، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير المجمع، بحضور حازم عمر، نائب المحافظ والمهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد والمهندس تيسير ممدوح، رئيس قطاع التخطيط بالجهاز والمهندس جمال غانم، رئيس قطاع المشروعات بالجهاز ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاسكان والمرافق والطرق والتنمية الصناعية.

استعرض محافظ قنا ورئيس الجهاز التنفيذي، موقف تجديد واحلال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وانشاء نقطتي إطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمناطق المجاورة وعمل سور أمامي وبوابات دخول وخروج وغرفة حراسة لخدمة العاملين بالمجمع.

أوضح محافظ قنا، بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجهاز التنفيذي للهيئة العامة فى وقت سابق لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بشان معاونة المحافظة في إدارة المجمع وتنفيذ أعمال تأهيل للبنية التحتية بهدف النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب بما يتماشي مع سياسة الدولة.

من جانبه أكد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، أنه سيتم تشكيل مجلس أمناء لإدارة المنطقة الحرفية يضم ممثلين من أصحاب الورش وبعض المسئولين من الجهاز الاداري للمحافظة و كذلك مسئولين من الجهاز لإدارة شئون المجمع، مؤكدًا حرص الجهاز علي دعم قطاع الصناعات الصغيرة بما يساهم في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج و التنمية.

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