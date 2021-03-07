ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظة قنا تخصص 40 مليون جنيه لإعادة تأهيل البنية التحتية بمجمع الصناعات الصغيرة بالصالحية

الأحد 07/مارس/2021 - 03:55 م
اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
Advertisements
يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه تم تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه لإعادة تأهيل البنية التحتية بمجمع الصناعات الصغيرة بالصالحية.


جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس محمد أنور، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير المجمع، بحضور حازم عمر، نائب المحافظ والمهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد والمهندس تيسير ممدوح، رئيس قطاع التخطيط بالجهاز والمهندس جمال غانم، رئيس قطاع المشروعات بالجهاز ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاسكان والمرافق والطرق والتنمية الصناعية.


استعرض محافظ قنا ورئيس الجهاز التنفيذي، موقف تجديد واحلال  شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وانشاء نقطتي إطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمناطق المجاورة وعمل سور أمامي وبوابات دخول وخروج وغرفة حراسة لخدمة العاملين بالمجمع.


أوضح محافظ قنا، بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجهاز التنفيذي للهيئة العامة فى وقت سابق لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بشان معاونة المحافظة في إدارة المجمع وتنفيذ أعمال تأهيل للبنية التحتية بهدف النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب بما يتماشي مع سياسة الدولة.


من جانبه أكد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، أنه سيتم تشكيل مجلس أمناء لإدارة المنطقة الحرفية يضم ممثلين من أصحاب الورش وبعض المسئولين من الجهاز الاداري للمحافظة و كذلك مسئولين من الجهاز لإدارة شئون المجمع، مؤكدًا حرص الجهاز علي دعم قطاع الصناعات الصغيرة بما يساهم في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج و التنمية.


اقرأ أيضًا :

بعد خروج 5 حالات.. ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 139 حالة بمستشفى قفط التعليمي

بينهم 13 طفلا أجنبيا .. تطعيم 581 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال بقنا

محافظة قنا تخصص 40 مليون جنيه لإعادة تأهيل البنية التحتية بمجمع الصناعات الصغيرة بالصالحية
محافظة قنا تخصص 40 مليون جنيه لإعادة تأهيل البنية التحتية بمجمع الصناعات الصغيرة بالصالحية
محافظة قنا تخصص 40 مليون جنيه لإعادة تأهيل البنية التحتية بمجمع الصناعات الصغيرة بالصالحية
محافظة قنا تخصص 40 مليون جنيه لإعادة تأهيل البنية التحتية بمجمع الصناعات الصغيرة بالصالحية
محافظة قنا تخصص 40 مليون جنيه لإعادة تأهيل البنية التحتية بمجمع الصناعات الصغيرة بالصالحية
محافظة قنا تخصص 40 مليون جنيه لإعادة تأهيل البنية التحتية بمجمع الصناعات الصغيرة بالصالحية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يبحث موقف تسليم أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية

اقتصادية النواب: إحياء مدينة الروبيكي يعود بفائدة اقتصادية كبيرة

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي منفلوط بالظهير الصحراوي

تسليم عقود 168 وحدة بالمجمع الصناعي.. محافظ الغربية: سيعيد المحلة إلى رونقها

التنمية الصناعية: الهيئة شريك أساسي مع المستثمرين لإنجاح المجمع الصناعي بالمحلة ..فيديو

قلعة جديدة للصناعة المصرية.. تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية بالمحلة.. مقامة على 34 فدانا.. وتشجع صغار المستثمرين

ترشيحاتنا

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

تصرفاتها غريبة.. خادم الملكة إليزابيث يفشي أسرارا عن الأميرة ديانا

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان درة في أحدث جلسة تصوير

تراجع 75 جنيها لكل جرام.. أسعار الذهب تواصل النزيف ونصائح بالشراء الآن

السعودية تسجل 357 إصابة جديدة و4 وفيات بـ كورونا

بعد حديثه عن الموت.. والد شاب من مشاهير السوشيال ميديا يعلن وفاته في حادث أليم.. شاهد

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. أودي تكشف عن سيارتها E-Tron GT الكهربائية موديل 2022

تعرف على الشاحنة هنتر 2021 بعد وصولها للسعودية

تعرف على السيارات المتاحة في الإحلال وأسعارها