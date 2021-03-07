مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تشارك في دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات.. صور

تشارك مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، فى منافسات النسخة الأولي من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات، الذي تنظمه الإدارة المركزية لشئون الوزير «مكتب ذوي القدرات والهمم»، بتوجيهات ورعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الدكتورة، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.





وأضاف محروس، أن فريق محافظة كفرالشيخ لكرة السلة بنات حقق فوزًا ثمينًا فى أول مباريات دورى منتخبات كرة السلة للصم بنات، موضحًا أنه تم تقسيم المحافظات المشاركة إلى 4 مجموعات، ضمت المجموعة الرابعة « كفرالشيخ، القليوبية، الاقصر، المنيا، السويس».





وأوضح محروس، أن الهدف من إقامة الدوري، توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع، على غرار دوري مراكز الشباب للصم للبنين، بالإضافة إلى بث روح المنافسة الشريفة بينهم، واكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم.