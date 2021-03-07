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أخبار البلد

أشرف بدر: زيارة السيسى للسودان عكست أعلى درجات التنسيق بين البلدين

الأحد 07/مارس/2021 - 03:16 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

اشادت رابطة الشئون الأفريقية والعربية"الأفروعربية " بنقابة الصحفيين بنتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية السودان الشقيق ,واصفة أياها بأنها تمثل "أعلى درجات التنسيق والدعم والمساندة "من شعب مصر وقيادته إلى الشعب السودانى خلال حكمه الإنتقالى .

وعبرت الرابطة فى بيان لها اليوم "الأحد "عن ترحيبها المطلق لاتفاق البلدين  برفض أي إجراءات أحادية الجانب بشأن ملف سد النهضة ، مشددة على أهمية العودة إلى التفاوض،و تدويل هذا الملف من أجل التوصل إلى توافق مشترك، واتفاق قانوني ملزم، قبل بداية مرحلة الملء الثانية، رافضة سياسة "الأمر الواقع الأثيوبية". 

ووصف الكاتب الصحفى أشرف بدر رئيس الرابطة توقيت زيارة الرئيس السيسى  للخرطوم ومباحثاته مع  الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى،بـ"رمزية الدلالة " كونها الأولى بعد سقوط نظام عمر البشير, وفي ظل فشل مفاوضات سد النهضة ,وتخطى إثيوبيا حدود العقل في كل تصرفاتها، فهى تتحرك وكأنها قوة عظمى لا رادع لها في أفريقيا.

 علاوة على انها تعكس إرادة سياسية مصرية قوية لدفع العلاقات الثنائية ووقوف البلدين معا لدرء أي اخطار استراتيجية في المستقبل، لاسيما أن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن السودان,فضلا عن حرص مصربأن تدخل بالوطن السوداني عصرا جديدامن السلام والتنمية والازدهار يشمل كافة أبناء شعبه. 

وأكدعلى  أهمية الملفات التي حملها الرئيس السيسى  في تلك الزيارة خاصة المتعلقة بالأوضاع الأمنية بأفريقيا والبحر الأحمر، بجانب رسالة تحذير من جمود مفاوضات    سد النهضة ,واعتزام إثيوبيا على الملء الثاني لبحيرة سد النهضة بشكل أحادي، مما يهدد مصر والسودان.
     
ولفت أشرف بدر إلى أن الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين ,وتوقيع اتفاقات عسكرية واقتصادية تؤكد وجود إرادة سياسية واقتصادية سيكون لها انعكاسات جيدة على تطوير العلاقات الثنائية مستقبلا ,مشيرا فى هذا الصدد إلى تصريح الرئيس السيسى بالخرطوم  الذى أكد فيه  دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية التي يشهدها السودان الشقيق ,و مساندة مصرلكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في السودان، وذلك انطلاقا من قناعة راسخة بأن أمن واستقرار السودان يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.
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