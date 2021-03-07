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صحة الأقصر: نتابع كافة الإجراءات الاحترازية ونواصل حملة تطعيم كبار السن بلقاح كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 03:44 م
الدكتور طاهر أيوب
الدكتور طاهر أيوب
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ريهام فيكتور
قال الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، إننا نواصل حملة تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، مؤكدًا أننا نتبع كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية، ونلتزم بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.

وأضاف الدكتور طاهر أيوب، خلال حواره ببرنامج الآن، المذاع على فضائية اسكترا نيوز، أن السيستم يوميًا يقوم بإنزال عدد محدد من المواطنين فقط حتى نتجنب الازدحام بين المواطنين.

وأشار إلى أن هناك تعليمات واضحة من وزيرة الصحة دكتور هالة زائد فى كل مستشفى هناك مكتب مخصص لتسجيل كافة البيانات للمواطنين غير القادرين على التعامل مع الإنترنت.

وتابع أن هناك عيادة مختصة بمتابعة المواطنين الحاصلين على التطعيم للتواصل معهم فى حالة ظهور أى أعراض جانبية.
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