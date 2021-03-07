بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأُصيب 12 آخرون في حادث تصادم، منذ قليل، بين سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية" اتجاه الإسكندرية، أمام قرية المفتي التابعة لمركز أبو حمص التابع لمحافظة البحيرة.





وحصل "صدى البلد" على أسماء ضحايا الحادث، وهم: "أحمد مسعد الخياط 22 سنة، من كفر الدوار، وزينب نصر أحمد 20 سنة، من كفر الدوار، وسارة عبد الفتاح يوسف 17 سنة، من كفر الدوار"، وآية عمر سعد 17 سنة، من كفر الدوار، ومحمد السيد عبد الجليل 23 سنة، من أبو حمص، وسامح صابر محمد 27 سنة، من كفر الدوار، وإسراء حامد محمد 30 سنة، من كفر الدوار، وإبراهيم شعبان واكواعي 33 سنة، من دمنهور، ويحيى هاني عبد العزيز 22 سنة، من كفر الدوار، و"محمد أيمن عبد الحميد 18 سنة، من كفر الدوار، ومحمد عبد المعطي خميس 17 سنة، من كفر الدوار، ومنار أحمد فؤاد 22 سنة، من كفر الدوار"، والمتوفي "عصام رفيق سعد" 23 سنة، من أبوحمص.





تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث، أمام قرية أنور المفتي التابعة لمركز أبو حمص بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.





وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، والمتوفي إلى مشرحة مستشفى أبو حمص المركزي، فيما تم رفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



