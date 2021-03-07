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ثقافة

ماريدة.. رواية لـ إسراء البكري في معرض الكتاب 7 / 3 / 2021

الأحد 07/مارس/2021 - 03:44 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

تشارك الكاتبة إسراء أحمد البكري، برواية "ماريدة " الصادرة عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، المقرر إنطلاقها في يونيه المقبل بأرض المعارض بالتجمع الخامس.


"ماريدة" رواية بوليسية ورومانسية في آنٍ واحد، تجمع بين الخير والشر، وهي عبارة عن  مغامرة بين ملاك الخير وشيطان الشر تُرى من سينتصر بالنهاية، وتدور أحداثها في مدينة "ميلانو" بإيطاليا، ويتولى التحقيق في أحداثها وجرائمها المفتش"ڤان".

 


الكاتبة إسراء أحمد البكري مواليد القاهرة عام ١٩٨٦، صدرت لها عدة أعمال من قبل والتي شاركت بهن في معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٠، ومن بين مؤلفاتها: كتاب "كتم أنفاس" و "روح وزعفران ".


ماريدة.. رواية لـ إسراء البكري في معرض الكتاب 7 / 3 / 2021
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