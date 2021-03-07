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رياضة

ديربي العاصمة.. 5 غيابات مؤثرة عن موقعة ريال مدريد وأتلتيكو

الأحد 07/مارس/2021 - 03:35 م
راموس وهازارد
راموس وهازارد
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محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم العالمية، اليوم الأحد، في تمام الخامسة والربع مساء، مواجهة نارية بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد:
يسعى أتلتيكو مدريد لمواصلة نتائجه المميزة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، بتحقيق الفوز على الريال، وقطع خطوة مهمة نحو حلم التتويج بلقب الليجا.

وخاص أتلتيكو مدريد 24 مباراة في الليجا هذا الموسم، فاز في 18 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر اثنين فقط.

على الجانب الآخر يدخل ريال مدريد مباراة اليوم تحت شعار على بديل عن الفوز من أجل التساوي مع برشلونة في الوصافة، وتقليص فارق النقاط مع أتلتيكو المتصدر.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، ويحل برشلونة ثانيا بـ 56 نقطة، وريال مدريد ثالثا بـ 33 نقطة.

غيابات ريال مدريد وأتلتيكو:

يعاني ريال مدريد من غيابات مؤثرة من مباراة اليوم، حيث يفقد كلا من سيرجيو راموس وداني كارفخال وإيدين هازارد وماريانو دياز، بسبب الإصابة.

في المقابل يفقد أتلتيكو مدريد لخدمات لاعب وحيد بسبب الإصابة إيضا، وخو خوسيه خيمينيز قلب الدفاع.
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