نائب جامعة طنطا يتفقد امتحانات كلية الطب وإحالة 24 طالبا بالحقوق ..صور

تفقد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم الأحد، امتحانات كلية طب الأسنان بالجامعة، لمتابعة سير الامتحانات العملية الخاصة بالبرنامج الدولي نظام الساعات المعتمدة، يرافقه الدكتور حاتم أمين، عميد الكلية، والدكتورة عبير دراج وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.









وقام نائب رئيس الجامعة، بمراجعة مدى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من أعمال التعقيم والتطهير للمباني، وتقليل الكثافة الطلابية داخل اللجان، ومراعاة المسافات الآمنة حفاظا على صحة وسلامة الطلاب.





بينما من ناحية أخري قررت كلية الحقوق بجامعة طنطا إحالة 14 طالبا بالفرقة الرابعة "انتظام، والفرقة الثالثة "انتظام"، إلى مجلس تأديب الطلاب بالكلية، وذلك لارتكابهم أعمال الغش فى امتحانات.





وأشارت الكلية، إلى أن القرار شمل إحالة ٨ من طلاب الفرقة الرابعة انتظام إلى مجلس تأديب الطلاب بالكلية لارتكابهم أعمال الغش فى إمتحانات مادة القانون التجارى، وإحالة ٦ من طلاب الفرقة الثالثة انتظام إلى مجلس تأديب الطلاب بالكلية، وذلك لارتكابهم أعمال الغش في امتحانات مادة القضاء الإداري.