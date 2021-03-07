كل ما تريد معرفته عن برامج التعليم المدمج .. الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق

برامج التعليم المدمج وشروط الالتحاق بها ، وكذاك الأوراق الخاصة بالتقديم ، وذلك للحصول على درجة الليسانس والبكالوريوس بنظام التعليم المدمج، وفي هذا التقرير يستعرض موقع "صدى البلد" اهم البرامج الخاصة بالتعليم المدمج ، وكذلك شروط الالتحاق والأوراق الخاصة بالتقديم . يتساءل الكثير من طلاب الجامعات المصرية المختلفة عنوشروط الالتحاق بها ، وكذاك الأوراق الخاصة بالتقديم ، وذلك للحصول على درجة الليسانس والبكالوريوس بنظام التعليم المدمج، وفي هذا التقرير يستعرض موقع "صدى البلد" اهم البرامج الخاصة بالتعليم المدمج ، وكذلك شروط الالتحاق والأوراق الخاصة بالتقديم .





برامج التعليم المدمج جامعة القاهرة





برامج التعليم المدمج من جامعة إلى أخرى ومن كلية إلى أخرى على حسب التخصصات والبرامج التي يتم يتم طرحها في هذه الكليات ، مثل كليات التجارة والعلوم والهندسة والطفولة المبكرة ، الحقوق ، بمختلف الجامعات المصرية . تختلفمن جامعة إلى أخرى ومن كلية إلى أخرى على حسب التخصصات والبرامج التي يتم يتم طرحها في هذه الكليات ، مثل كليات التجارة والعلوم والهندسة والطفولة المبكرة ، الحقوق ، بمختلف الجامعات المصرية .













وتشتمل جامعة القاهرة على العديد من برامج التعليم المدمج بمختلف كلياتها ، حيث يتقدم الكثير من الطلاب لهذه البرامج في الكليات التي تقدم هذه البرامج وتشتمل على الكليات الاتية :-

- حيث تشتمل كلية التجارة على :





برنامج علوم الأعمال





- كما تشمل كلية التربية للطفولة المبكرة على :





برنامج إعداد معلمين مرحلة الطفولة المبكرة .





برنامج إعداد معلمين التربية الخاصة .





- وتشمل كلية الاداب على :





برنامج ليسانس الترجمة الإنجليزية .





برنامج ليسانس علم النفس وتطبيقاته .





برنامج ليسانس الدراسات التاريخية وحضارات العالم .





برنامج ليسانس علم الاجتماع التطبيقي .





برنامج النشر والحفظ الرقمي .





- وتقدم كلية دار العلوم :





برنامج اللغة العربية و أدبها والدراسات الإسلامية .





كما أنه من المقرر افتتاح برنامجي الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد و برامج كلية الزراعة .









شروط التحاق الطلاب ببرامج التعليم المدمج جامعة القاهرة



تقبل برامج التعليم المدمج جامعة القاهرة الطلاب الحاصلين على المؤهلات العليا (بكالوريوس - ليسانس) بعد حصولهم على المؤهل مباشرة، كما تقبل الحاصلين على مؤهل فوق المتوسط بنظام العامين ( ثانوية عامة + عامين معهد ) بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.

كما أنه يجوز للحاصلين على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل.



الأوراق المطلوبة لحجز اختبار القبول

هناك العديد من الأوراق التي تقديمها لحجز اختبار القبول بهذه البرامج وتتمثل هذه الأوراق في الاتي :-

- صورة المؤهل .

- صورة شهادة الميلاد .

-صورة من بطاقة الرقم القومي .

- صورة الموقف من التجنيد .



وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتسجيل بعد اجتياز الامتحانات والقبول فتشتمل على :-

- أصل شهادة الميلاد .

- أصل المؤهل الدراسي .

- عدد 4 صور شخصية .

- صورة من بطاقة الرقم القومي .

- الموقف من التجنيد .

وانتهت جامعة القاهرة من امتحانات التعليم المدمج لدور يوليو 2020 والتي بدأت يوم السبت 29 أغسطس الماضي، واستمرت حتى 15 سبتمبر الجاري، والتي أداها نحو 6687 طالب وطالبة من المستوى الرابع وسط إجراءات احترازية مُشددة ، حيث أنه لم يتم رصد أي مشكلات تؤثر على سيرها.





وأكد الدكتور جمال عبد العزيز مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ، على إن التوسع الذي قامت به الجامعة في برامج التعليم المدمج وإدخال برامج جديدة وفق توجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة ، جاءت لكي تخدم سوق العمل وفق أحدث المعايير العالمية، كما تم تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المدمج لمواكبة متطلبات الجودة في التعليم وقواعدها.





شروط قبول برامج التعليم المدمج جامعة عين شمس





يتسائل الكثير من الطلاب عن شروط قبول برامج التعليم المدمج جامعة عين شمس بجميع التخصصات والبرامج المختلفة ، وتتمثل هذه الشروط في الاتي :-



