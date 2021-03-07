ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

كل ما تريد معرفته عن برامج التعليم المدمج .. الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق

الأحد 07/مارس/2021 - 03:24 م
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
Advertisements
مريم عزت
يتساءل الكثير من طلاب الجامعات المصرية المختلفة عن برامج التعليم المدمج  وشروط الالتحاق بها ، وكذاك الأوراق الخاصة بالتقديم ، وذلك للحصول على درجة الليسانس والبكالوريوس بنظام التعليم المدمج، وفي هذا التقرير يستعرض موقع "صدى البلد" اهم البرامج الخاصة بالتعليم المدمج ، وكذلك شروط الالتحاق والأوراق الخاصة بالتقديم . 

برامج التعليم المدمج جامعة القاهرة 

تختلف برامج التعليم المدمج من جامعة إلى أخرى ومن كلية إلى أخرى على حسب التخصصات والبرامج التي يتم يتم طرحها في هذه الكليات ،  مثل كليات التجارة والعلوم والهندسة والطفولة المبكرة ، الحقوق ، بمختلف الجامعات المصرية .



وتشتمل جامعة القاهرة على العديد من برامج التعليم المدمج بمختلف كلياتها ، حيث يتقدم الكثير من الطلاب لهذه البرامج في الكليات التي تقدم هذه البرامج وتشتمل على الكليات الاتية :- 
 
- حيث تشتمل كلية التجارة على : 

 برنامج علوم الأعمال 

- كما تشمل كلية التربية للطفولة المبكرة على : 

برنامج إعداد معلمين مرحلة الطفولة المبكرة .

برنامج إعداد معلمين التربية الخاصة . 

- وتشمل كلية الاداب على :

برنامج ليسانس الترجمة الإنجليزية .

برنامج ليسانس علم النفس وتطبيقاته .

برنامج ليسانس الدراسات التاريخية وحضارات العالم . 

برنامج ليسانس علم الاجتماع التطبيقي . 

برنامج النشر والحفظ الرقمي .

- وتقدم كلية دار العلوم : 

برنامج اللغة العربية و أدبها والدراسات الإسلامية . 

كما أنه من المقرر افتتاح برنامجي الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد و برامج كلية الزراعة .


شروط التحاق الطلاب ببرامج التعليم المدمج جامعة القاهرة 


تقبل برامج التعليم المدمج جامعة القاهرة الطلاب الحاصلين على المؤهلات العليا (بكالوريوس - ليسانس) بعد حصولهم على المؤهل مباشرة، كما تقبل الحاصلين على مؤهل فوق المتوسط بنظام العامين ( ثانوية عامة + عامين معهد ) بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.

كما أنه يجوز للحاصلين على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل. 


الأوراق المطلوبة لحجز اختبار القبول 

هناك العديد من الأوراق التي تقديمها لحجز اختبار القبول بهذه البرامج وتتمثل هذه الأوراق في الاتي :-  

- صورة المؤهل .

- صورة شهادة الميلاد .

-صورة من بطاقة الرقم القومي .  

- صورة الموقف من التجنيد .


وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتسجيل بعد اجتياز الامتحانات والقبول فتشتمل على :- 

- أصل شهادة الميلاد . 

- أصل المؤهل الدراسي .

- عدد 4 صور شخصية .

- صورة من بطاقة الرقم القومي .

- الموقف من التجنيد .

وانتهت جامعة القاهرة من امتحانات التعليم المدمج لدور يوليو 2020 والتي بدأت يوم السبت 29 أغسطس الماضي، واستمرت حتى 15 سبتمبر الجاري، والتي أداها نحو 6687 طالب وطالبة من المستوى الرابع وسط إجراءات احترازية مُشددة ، حيث أنه لم يتم رصد أي مشكلات تؤثر على سيرها.

وأكد الدكتور جمال عبد العزيز مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ، على إن التوسع الذي قامت به الجامعة في برامج التعليم المدمج وإدخال برامج جديدة وفق توجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة ، جاءت لكي تخدم سوق العمل وفق أحدث المعايير العالمية، كما تم تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المدمج لمواكبة متطلبات الجودة في التعليم وقواعدها.

 شروط قبول برامج التعليم المدمج جامعة عين شمس 

يتسائل الكثير من الطلاب عن شروط قبول برامج التعليم المدمج جامعة عين شمس بجميع التخصصات والبرامج المختلفة ، وتتمثل هذه الشروط في الاتي :-  

- أن يكون الطالب المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية المعترف بها من قبل المجلس الاعلى للجامعات .

- أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل المتوسط قبل عامين على الأقل من التقديم . 

- أن يجتاز الطالب امتحانات القبول المختلفة في مواد اللغة العربية و اللغة الإنجليزية و الحاسب الالي . 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة

آداب حلوان.. تحدد شروط القبول للدراسات العليا فى أقسام الكلية.. وورشة عمل عن وسائل التكنولوجيا وتدريس اللغة الإسبانية

بعضها حضوري والآخر أونلاين.. كيف تتلقى جامعة القاهرة طلبات التقديم للدراسات العليا .. والشروط والأوراق المطلوبة

إعلام القاهرة: نتلقى طلبات التقديم لطلاب الدراسات العليا أونلاين

كل ما تريد معرفته عن شروط الالتحاق بكلية أخرى بعد التخرج .. التخصصات والأوراق المطلوبة

بتقدير جيد .. تعرف على الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم فى الدراسات العليا بآداب حلوان

ترشيحاتنا

ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها بطنطا

تراجع 75 جنيها لكل جرام.. أسعار الذهب تواصل النزيف ونصائح بالشراء الآن

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

الخطيب يدعم الجهاز الفني وفريق الكرة بالأهلي بعد التعادل مع فيتا كلوب

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

قبل 30 مارس.. الداخلية تهيب بالمواطنين التوجه لوحدات المرور

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

لخلافات مع زوجها المصرى.. انتحار تايوانية من الطابق الرابع في 6 أكتوبر

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داليا مصطفى في ضيافة صدى البلد.. صور

ممنوع الخروج وقطع الإنترنت .. ماذا يحدث في بالي يوم 7 مارس؟

الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لقاطني حي الأسمرات ..صور