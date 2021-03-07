كل ما تريد معرفته عن برامج التعليم المدمج .. الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق

يتساءل الكثير من طلاب الجامعات المصرية المختلفة عن برامج التعليم المدمج وشروط الالتحاق بها ، وكذاك الأوراق الخاصة بالتقديم ، وذلك للحصول على درجة الليسانس والبكالوريوس بنظام التعليم المدمج، وفي هذا التقرير يستعرض موقع "صدى البلد" اهم البرامج الخاصة بالتعليم المدمج ، وكذلك شروط الالتحاق والأوراق الخاصة بالتقديم .
برامج التعليم المدمج جامعة القاهرة
تختلف برامج التعليم المدمج من جامعة إلى أخرى ومن كلية إلى أخرى على حسب التخصصات والبرامج التي يتم يتم طرحها في هذه الكليات ، مثل كليات التجارة والعلوم والهندسة والطفولة المبكرة ، الحقوق ، بمختلف الجامعات المصرية .
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وتشتمل جامعة القاهرة على العديد من برامج التعليم المدمج بمختلف كلياتها ، حيث يتقدم الكثير من الطلاب لهذه البرامج في الكليات التي تقدم هذه البرامج وتشتمل على الكليات الاتية :-
- حيث تشتمل كلية التجارة على :
برنامج علوم الأعمال
- كما تشمل كلية التربية للطفولة المبكرة على :
برنامج إعداد معلمين مرحلة الطفولة المبكرة .
برنامج إعداد معلمين التربية الخاصة .
- وتشمل كلية الاداب على :
برنامج ليسانس الترجمة الإنجليزية .
برنامج ليسانس علم النفس وتطبيقاته .
برنامج ليسانس الدراسات التاريخية وحضارات العالم .
برنامج ليسانس علم الاجتماع التطبيقي .
برنامج النشر والحفظ الرقمي .
- وتقدم كلية دار العلوم :
برنامج اللغة العربية و أدبها والدراسات الإسلامية .
كما أنه من المقرر افتتاح برنامجي الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد و برامج كلية الزراعة .
شروط قبول برامج التعليم المدمج جامعة عين شمس
يتسائل الكثير من الطلاب عن شروط قبول برامج التعليم المدمج جامعة عين شمس بجميع التخصصات والبرامج المختلفة ، وتتمثل هذه الشروط في الاتي :-
- أن يكون الطالب المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية المعترف بها من قبل المجلس الاعلى للجامعات .
- أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل المتوسط قبل عامين على الأقل من التقديم .
- أن يجتاز الطالب امتحانات القبول المختلفة في مواد اللغة العربية و اللغة الإنجليزية و الحاسب الالي .