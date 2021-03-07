بابا الفاتيكان يحيي قداسًا فى أربيل بحضور 10 آلاف مشارك

وقال بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس: "نرفع اليوم صلاتنا إلى الله القدير من أجل جميع ضحايا الحرب والنزاعات المسلحة، وهنا في الموصل تبدو واضحة جدا عواقب الحرب والعداوات المأساوية"، مكملا: إنها لقسوة شديدة لتكون هذه البلاد مهد الحضارات قد تعرضت لمثل هذه العاصفة اللاإنسانية، التى دمرت دور العبادة القديمة وألوف الناس، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين.







و أضاف البابا فرنسيس، فى كلمته خلال زيارته التاريخية للعراق، أن اليوم على الرغم من كل شيء نحن نؤكد من جديد قناعتنا أن الأخوة أقوى من قتل الإخوة وأن الرجاء أقوى من الموت، وأن السلام أقوى من الحرب، فتنطق هذه القناعة بصوت أكثر بلاغة من صوت الكراهية والعنف، كما أنه لا يمكن أن يخنق وسط الدماء التى تسبب فى إراقتها هؤلاء الذين يشوهون اسم الله ويسيرون في طرق الدمار".





وأشار إلى أنه قبل أن نصلى من أجل جميع ضحايا الحرب في هذه المدينة الموصل والعراق، وجميع أنحاء الشرق الأوسط، أود أن أشارككم هذه الأفكار إن كان الله إله الحياة وهو كذلك فلا يجوز لنا أن نقتل إخوتنا باسمه، وإن كان الله إله السلام وهو كذلك فلا يجوز لنا أن نشن الحرب باسمه، وإن كان الله إله المحبة فلا يجوز لنا أن نكره إخوتنا".



