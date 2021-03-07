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حوادث

النيابة الإدارية : ٢٢ من العضوات مثلن النيابة أمام المحاكم التأديبية

الأحد 07/مارس/2021 - 03:31 م
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
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جودت عيد
اعلنت النيابة الإدارية ، أن عدد عضوات النيابة الذين باشروا  الادعاء أمام المحكمة التأديبية العليا بفروعها بالمحافظات بلغ 22عضو. 

وأشارت النيابة إلى أن حضور العضوات أمام المحكمة التأديبية وتمثيلهم للادعاء المباشرة يأتي في إطار استمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار  عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها في العمل القضائي. 

وأكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أن المستشارة مني عبد الحق امين، باشرت الادعاء التأديبي ممثلا عن النيابة الإدارية، أمام المحكمة التأديبية بقنا، كما مثلت المستشار اسماء محمد توفيق النيابة الإدارية وباشرت الادعاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية بالمنيا. 

وقال انه بهذا يصبح إجمالي عدد السيدات اللائي قمن بمباشرة الادعاء التأديبي أمام محاكم مجلس الدولة حتى الآن ٢٢  عضوًا من عضوات النيابة الإدارية.

واضاف أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقًا لأحكام القانون. 
النيابة الإدارية : ٢٢ من العضوات مثلن النيابة أمام المحاكم التأديبية
النيابة الإدارية : ٢٢ من العضوات مثلن النيابة أمام المحاكم التأديبية
النيابة الإدارية : ٢٢ من العضوات مثلن النيابة أمام المحاكم التأديبية
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