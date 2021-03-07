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حوادث

إصابة ضابط وأمين شرطة وسائق في حادث تصادم بالبحيرة

الأحد 07/مارس/2021 - 03:40 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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أسماء الجنبيهي
وقع حادث تصادم بين سيارة شرطة وأخرى ملاكي، منذ قليل، على الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية" باتجاه القاهرة، أمام قرية المفتي التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وأسفر الحادث عن إصابة ضابط شرطة برتبة رائد وأمين شرطة وسائق السيارة الملاكي، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم  بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية" باتجاه القاهرة ، أمام قرية أنور المفتي التابعة لمركز أبو حمص، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة شرطة وأخرى ملاكي، وإصابة كل من الرائد "خالد عبد البديع" 29 سنة، من أبو حمص، و"سمير عبد الله صالح" 51 سنة، أمين شرطة، و"محمد إبراهيم أحمد" سائق ملاكي 57 سنة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم رفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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