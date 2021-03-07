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رياضة

الدوري الإيطالي.. روما يعبر جنوى بهدف ويقتحم المربع الذهبي

الأحد 07/مارس/2021 - 03:54 م
صدى البلد
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محمد السعيد
فاز فريق روما على نظيره جنوى بهدف دون رد ، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإيطالي.

جاء هدف روما والمباراة الوحيد عن طريق  جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 24، من عمر المباراة.

وسيطر روما على مجريات اللقاء بنسبة استحواذا بلغت 57 %، وسدد 17 تسديدية منهم تصويبتين على المرمى إحداهما دخلت هدف.

في المقابل سدد جنوى 6 تسديدات طوال الـ 90 دقيقة، منهم تصويبتين أيضا على المرمى.

وبهذا الوز رفع روما رصيده إلى المركز الرابع  مؤقتا برصيد 50 نقطة، بينما تجمد رصيد جنوى عند المركز الـ 13 بـ 27 نقطة.
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