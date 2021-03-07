قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا من جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين.

وقال منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين ، إن الاحتلال اعتقل الشاب الذي كانت آثاره قد اختفت منذ يومين.. لافتا إلى أن عائلة الأسير أبلغت بأنه تم اعتقال نجلها، أثناء تواجده قرب بلدة برطعة جنوب غرب جنين.

كما سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من بلدة الطور بالقدس المحتلة، استدعاء لمراجعة مخابراتها،وشرعت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم بتنفيذ مرحلة جديدة من مشروع القطار الخفيف التهويدي، الذي يخترق أحياء القدس الشرقية،وسيعبر القطار الاستيطاني عددا من أحياء القدس الشرقية وتحديدا شعفاط وبيت جنينا، وسيصل العيسوية والطور ومستوطنة جيلو المقامة على أراضي بيت جالا، وكذلك مستوطنة مدعيم المقامة على أراضي المواطنين غرب رام الله.

وقال محافظ القدس عدنان غيث، إن حكومة الاحتلال ما زالت تمارس سياسات التهجير والتطهير العرقي ،من خلال رزمة من المشاريع التهويدية التي تستهدف محاصرة أهل المدينة المقدسة وتهجيرهم، وتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للمدينة.

وشدد على أن المقدسيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي، مؤكدا أن على المجتمع الدولي التدخل من أجل وضع حد لهذه المشاريع ،التي باتت عبارة عن جرائم حرب ترتكب بحق المقدسيين.