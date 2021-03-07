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محافظات

بعد تبرئته من قضية هتك عرض طفل .. تعليم بورسعيد تكرم عامل بمدرسة قاسم أمين

الأحد 07/مارس/2021 - 03:43 م
تعليم بورسعيد تكرم
تعليم بورسعيد تكرم عامل مدرسة قاسم أمين
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كتب محمد الغزاوى
نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ، برئاسة الدكتور نبوى باهي وكيل وزارة التربية والتعليم، حفل تكريم لأحد عمال مدرسة قاسم أمين الابتدائية، عقب تبرئة النيابة العامة للعامل "ا.م.م مواليد ٥٩" من تهمة هتك عرض الطفل، "ي.م.ر 11 سنه"بالصف الخامس، بعد ما بينت لقطات كاميرات المراقبة بالمدرسة عدم حدوث الواقعة.

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وكان ولى أمر التلميذ قد تقدم ببلاغ لقسم شرطة العرب، يفيد تعرض نجله لافعال مشينة عقب انتهاء الامتحانات من عامل بمدرسة قاسم امين، القت الشرطة  القبض على العامل واحالته للنيابة العامة، وبعد سؤال شهود العيان ومشاهدة اللقطات المفرغة من كاميرات المراقبة بالمدرسة، وتوقيع الكشف الطبى على التلميذ، جاء قرار النيابة العامة بتبرئة العامل من الواقعة وصرفه من سريا النيابة دون ضمانات.

وفور اخطار  وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور نبوى باهي، قرر تكريم العامل أحمد محمد مصطفى العامل اليوم الأحد لإخلاصه ونزاهته وأمانته، كما كرم أشرف السمرى مدير المدرسة لجهوده المبذولة فى الإرتقاء بالعملية التعليمية بحضور د. هشام الجعبرى مدير عام إدارة شمال التعليمية ووكيلها شريف كامل وقيادات التعليم.
بعد تبرئته من قضية هتك عرض طفل .. تعليم بورسعيد تكرم عامل بمدرسة قاسم أمين
بعد تبرئته من قضية هتك عرض طفل .. تعليم بورسعيد تكرم عامل بمدرسة قاسم أمين
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