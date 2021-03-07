بعد تبرئته من قضية هتك عرض طفل .. تعليم بورسعيد تكرم عامل بمدرسة قاسم أمين

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ، برئاسة الدكتور نبوى باهي وكيل وزارة التربية والتعليم، حفل تكريم لأحد عمال مدرسة قاسم أمين الابتدائية ، عقب تبرئة النيابة العامة للعامل "ا.م.م مواليد ٥٩" من تهمة هتك عرض الطفل، "ي.م.ر 11 سنه"بالصف الخامس، بعد ما بينت لقطات كاميرات المراقبة بالمدرسة عدم حدوث الواقعة.





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وكان ولى أمر التلميذ قد تقدم ببلاغ لقسم شرطة العرب، يفيد تعرض نجله لافعال مشينة عقب انتهاء الامتحانات من عامل بمدرسة قاسم امين، القت الشرطة القبض على العامل واحالته للنيابة العامة، وبعد سؤال شهود العيان ومشاهدة اللقطات المفرغة من كاميرات المراقبة بالمدرسة، وتوقيع الكشف الطبى على التلميذ، جاء قرار النيابة العامة بتبرئة العامل من الواقعة وصرفه من سريا النيابة دون ضمانات.



