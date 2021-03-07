ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لردع العدوان.. تحليق قاذفتين أمريكيتين من طراز بي-52 بالشرق الأوسط

الأحد 07/مارس/2021 - 03:51 م
قاذفات بي 52
قاذفات بي 52
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، تنفيذ قاذفتين استراتيجيتين من طراز "بي-52"، دورية جوية متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط.


وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان صادر اليوم الأحد، إن تحليق القاذفتين B- 52 يأتي ضمن التزام أمريكا بأمن حلفائها والمنطقة ولردع أي عدوان.


وأضافت القيادة أن عدة دول شريعة وطائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية، رافقت القاذفات في مراحل مختلفة من الرحلة.


وتقوم القوات الجوية الأمريكية بشكل روتيني بنقل الطائرات والأفراد من وإلى منطقة مسئولية القيادة المركزية، لتلبية متطلبات المهمة والتدريب مع الشركاء الإقليميين، والتأكيد على أهمية الشراكات الاستراتيجية.


ولفتت القيادة إلى أن هذا هو رابع انتشار للقاذفات في الشرق الأوسط هذا العام.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رسالة تحذير لإيران.. أمريكا ترسل قاذفتين استراتيجيتين إلى الخليج

مسئول عسكري أمريكي يكشف خطة إيرانية لإشعال المنطقة

في ذكرى اغتيال سليماني| تحذير من هجوم محتمل.. واستنفار بصفوف القوات الأمريكية في العراق

وسط توتر مع إيران.. الولايات المتحدة تسحب حاملة طائرات من الشرق الأوسط

آخر 48 ساعة.. مسئول أمريكي: البحرية الإيرانية عززت استعدادها في الخليج

بسبب إيران.. الولايات المتحدة تبقي على حاملة طائرات بالشرق الأوسط

ترشيحاتنا

لؤي دعبس يفجر مفاجأة عن تلاعب مرتضى منصور في انتخابات رئاسة الزمالك.. فيديو

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر.. البدري يعلن ضم 6 محترفين لقائمة منتخب مصر

مصرع وإصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بمركز أبو حمص

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

بعد تدهور صحته.. رضا عبد العال يوجه رسالة لمتابعيه من داخل المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. أودي تكشف عن سيارتها E-Tron GT الكهربائية موديل 2022

تعرف على الشاحنة هنتر 2021 بعد وصولها للسعودية

تعرف على السيارات المتاحة في الإحلال وأسعارها