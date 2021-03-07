التعليم: طلاب الإعدادية أشادوا بالامتحان اليوم.. ونسبة الحضور 98.39%

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مليونًا و613 ألفا و613 طالبًا/طالبة بالصف الثالث الإعدادي أدوا اليوم، الأحد، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.









وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها : لقد بلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 98.39%، من إجمالي مليون و640 ألف و63 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.





ولم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.



