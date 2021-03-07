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محافظات

بدء فاعليات مؤتمر الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار لإنتاج مياه الشرب بالأقصر

الأحد 07/مارس/2021 - 03:48 م
مؤتمر الترشيح الطبيعى
مؤتمر الترشيح الطبيعى
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شمس يونس
 إستضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر مؤتمر ( مشروعات الترشح الطبيعىRBF وسلامة ومأمونية المياه بصعيد مصر )

وذلك بحضور مهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه ودكتور عبد القوى خليفة متشار كلية الهندسة جامعة عين شمس ودكتور عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر

بدء المؤتمر بكلمة اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بالترحيب بالحضور وأثنى على الدور المبذول من الشركة القابضة وهيئة البحوث لضمان نجاح المشروع
حيث أختيرت مدينة الأقصر ليقام على أرضها مشروع إنتاج المياه بالترشح الطبيعي لضفاف الأنهار وذلك لتميز الطبيعة بمدينة الأقصر حيث تم العمل وتنفيذ وحدات الترشيح الطبيعى على ضفاف الأنهار بمحطة الصعايدة بمدينة الزينية 

ويلقى المشروع دعم هيئة الأمم المتحدة ويهدف لخدمة أهالى كل من ( منشأة العمارى - المدامود ) والقرى والنجوع التابعة لهم .

و حاضر  بالمؤتمر كل من دكتور رفعت عبد الوهاب مدير المشروع بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي و أستاذه رانيا هداية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية-القاهرة ودكتوره سلمى يسرى مسئولة برنامج الأمم المتحدة المستوطنات البشرية .

الجدير بالذكر  ان الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار (RBF) هو عملية إستخراج المياه المتصلة هيدروليكيا بالمياه السطحية من النهر، عن طريق الضخ من الآبار المجاورة إلى المياه السطحية. 

تُعتبر هذه التكنولوجيا في حد ذاتها بسيطة وغير مكلفة  ولكن اهم ما في هذه التكنولوجيا هو إختيار وتحديد الموقع المناسب لتطبيقها حيث يتم عمل العديد من الإختبارات لإختيار المكان المناسب والأمثل لها.
بدء فاعليات مؤتمر الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار لإنتاج مياه الشرب بالأقصر
بدء فاعليات مؤتمر الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار لإنتاج مياه الشرب بالأقصر
بدء فاعليات مؤتمر الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار لإنتاج مياه الشرب بالأقصر
بدء فاعليات مؤتمر الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار لإنتاج مياه الشرب بالأقصر
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