توك شو .. الإفراج عن 1400 سيدة محتجزة على ذمة قضايا الغارمات.. ارتياح طلاب الإعدادية لنظام الامتحان المجمع

تناولت برامج التوك شو أمس الأحد ، العديد من القضايا والموضوعات نرصد أبرزها في التقرير الآتي:







قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن صندوق تحيا مصر يولى اهتماما كبيرا جدا للمرأة المصرية وهى توجيهات مستمرة من الرئيس السيسى لتنفيذ عدد من المبادرات التي تهتم بالمرأة المصرية فى مختلف المجالات.





محافظ القاهرة: طلاب الإعدادية أعربوا عن ارتياحهم لنظام الامتحان المجمع

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن اليوم نشهد امتحان المرحلة الاعدادية بالنظام الجديد وهو جميع المواد فى ورقة واحدة، لافتًا إلى أنه على مستوى القاهرة هناك 176 ألف طالب يؤدى الامتحانات فى ظل الظروف الخاصة بفيروس كورونا.





التضامن: نعلن مسئوليتنا تجاه ذوي الإعاقة ونمد جسور شراكة مع أجهزة الدولة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنهم كوزارة سعداء بمشاركتهم فى مؤتمر الأكاديمية العربية تحتفي بأبنائها من ذوي الإعاقة، التى تعتبر مسئولية وليس مشاركة فقط، وبالفعل أتينا اليوم لنعبر عما تم إنجازه، ولكى نعلن مسئوليتنا تجاه هذه الفئة، إضافة إلى أننا سوف نمد أواصر وجسور شراكة مع الجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والمتطوعون والجهات الدولية".





مركز تطعيم النزهة: لقاحا استرازينيكا وسينوفارم لهما نفس الكفاءة

قالت الدكتور هالة فايق ، مدير منطقة النزهة الطبية ، إننا نستقبل المواطنين الذين قاموا بالتسجيل من خلال الانترنت لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا .





ظهور ديدان الأرض.. الاعتدال الربيعى أبرز ظاهرة فلكية هذا الشهر

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن المعهد أصدر الدليل الفلكي كنسخة مطبوعة، إلى جانب وجود برنامج على التليفونات المحمولة للدليل الفلكى بحيث تستطيع متابعة الظواهر الفلكية بشكل شبه يومى.







"مر على أي مستشفى شوف حالات كورونا عاملة إزاي"، هكذا وجه الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء واستشاري الأوبئة بجامعة عين شمس، رسالة لكل ممن يشككون في وجود فيروس كورونا، وغير الملتزمين بأي نوع من الوقاية أو الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن حالة التخوف من اللقاحات ينتج عن عدم المعرفة بما توصل إليه علم اللقاحات لإنتاج لقاح في 6 شهور بدلا من 10 سنوات.





استعدادات أهالى قرقوش لاستقبال البابا فرنسيس فى محافظة نينوى

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا أفادت فيه استعدادات أهالى قرقوش لاستقبال البابا فرنسيس فى محافظة نينوى .

ووفقا لوسائل الإعلام العراقية، توجه البابا على متن مروحيته الخاصة من مطار أربيل إلى مدينة الموصل، المدينة التي أعلنها تنظيم "داعش" مركز «خلافته» عام 2014 وسيترأس الحبر الأعظم فيها صلاة «من أجل أرواح ضحايا الحرب» في ساحة حوش البيعة.





ابنة الفنان الراحل حمدي غيث: دوره في ذئاب الجبل أقرب إلى شخصيته الحقيقية

قالت ميادة حمدى غيث، ابنة الفنان الراحل حمدي غيث، إن ما لا يعرفه الجمهور عن والدها، أنه كان يحب ممارسة العديد من الهوايات الأخرى بجانب التمثيل منها كتابة الشعر.





تنسيقية شباب الأحزاب : اليوم العالمي للمرأة نتيجة مجهودها وكفاحها على مر العصور

قالت رشا أبو شقرة ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن اليوم العالمي للمرأة هو نتيجة مجهود وكفاح ثمرة نضالها على مر العصور.





إسلام عنان يكشف سر توفير 40 مليون جرعة من لقاح كورونا والهدف منه

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء واستشاري الأوبئة بجامعة عين شمس، إن "الدولة المصرية تسعى لتوفير عدد كبير من اللقاحات، وبالفعل استقبلنا الفترة الماضية شحنتين من لقاح سينوفارم الصيني، وتم التعاقد مع منظمة الصحة العالمية من خلال مبادرة "كوفاكس"، للحصول على 8.5 مليون جرعة من لقاح اكسفورد "استرازينيكا".







