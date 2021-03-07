تكريم طلبة امتياز التثقيف والاعلام في سيناء لمشاركتهم بحملة شلل الاطفال

كرم الدكتور محمد فايز أنيس وكيل مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء ، يرافقة الدكتور رمضان توفيق إسحاق مدير عام الطب الوقائي والدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والاعلام، طلبة الامتياز من المثقفين الصحيين لدورهم البارز في الإعلام الصحي بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فبراير 2021م.





وقال الدكتور محمد فايز وكيل مديرية الصحة ، ان الحملة تم تنفيذها تحت شعار: "معًا للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وتم تطعيم 51 ألف و285 طفلًا وطفلة بنسبة 93.4٪ من إجمالي العدد المستهدف تطعيمه والبالغ نحو 54 ألف و899 طفلًا وطفلة بالمرحلة العمرية من سن يوم وحتى 5 سنوات.







وأوضح الدكتور حاسم حمدي، أن شباب التثقيف والاعلام قاموا بعمل حيوي ومحوري لإعلام المواطنين وحثهم على التطعيم من خلال التنسيق مع مديرية الأوقاف بشمال سيناءاثناء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وقدم لهم الشكر وحثهم على المزيد من التقدم والازدهار لرفع الوعى الصحي والثقافي للمجتمع







وأضاف مدير عام التثقيف والاعلام الصحي بمديرية الصحة أنه تم تكثيف التوعية عن طريق فرق التثقيف والإعلام الصحي لتعريف الأهالى بمد أعمال الحملة وتوضيح أماكن تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الحضرية ومكاتب الصحة وإمام المساجد، حيث تشارك مديرية أوقاف شمال سيناء فى الحملة بالإعلان عنها من خلال المساجد واستقبال المثقفين الصحيين للإعلان عن مد فترة الحملة يومى الجمعة والسبت .. علاوة على تقديم جميع الخدمات الضرورية والتسهيلات لإعلام أهالى الأحياء والمناطق المختلفة.





وقال فتحي عثمان ، مسئول التثقيف والإعلام بمديرية صحة شمال إن الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بالمحافظة، وجه بتكثيف الوعى الصحي والثقافي للمجتمع تزامنا مع جائحة كورونا وقيام طلبة الامتياز بعمل اكثر من رائع في الحملات التوعوية نهاية فبراير الماضي.









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