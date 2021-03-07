ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مفاجأة .. أطعمة تحمي من كورونا ليس منها الليمون والثوم

الأحد 07/مارس/2021 - 06:32 م
مفاجأة .. اطعمة تحمى
مفاجأة .. اطعمة تحمى من كورونا ليس منها الليمون والثوم
Advertisements
اسماء محمد
يعتقد البعض ان الليمون والثوم والبصل وغيرها من الاطعمة القادرة على مكافحة نزلات البرد وامراض الصدر تستطيع قهر فيروس كورونا فى حين أن بعض الاطباء يعتقدون ان هذه المعلومات خرافة لذا اجرى مجموعة من الباحثين دراسة عن حقيقة الاطعمة التى تحمى من فيروس كورونا وكانت النتائج مفاجئة بمعنى الكلمة.

وفقًا لبحث نُشر في مجلة Frontiers in Plant Science ، اكتشف الباحثون أن المركبات الكيميائية الموجودة في الشوكولاته الداكنة والشاي الأخضر وعنب المسكدين يمكن أن تساعد في مكافحة فيروس كورونا.

ووفقا لما جاء فى " timesofindia"  يزعم الباحثون أن مثل هذه المركبات يمكن أن ترتبط وتعطل وظيفة إنزيم معين ، أو البروتياز المعروف باسم Mpro في SARS-CoV-2 ، الفيروس المسؤول عن كورونا.

ماذا تقول الدراسة
وقال مؤلف الدراسة دي يواكسي  من جامعة ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة: "إن البروتياز مهم لصحة الخلايا والفيروسات وحيويتها وإذا تم تثبيط البروتياز ، فلن تتمكن الخلايا من أداء العديد من الوظائف المهمة مثل التكاثر ، على سبيل المثال".

أظهرت التجارب المعملية أيضًا أن المركبات الكيميائية الموجودة في الشاي الأخضر وعنب المسكدين كانت ناجحة جدًا في تثبيط وظيفة Mpro حيث أن المركبات الكيميائية الموجودة في مسحوق الكاكاو والشوكولاته الداكنة قللت من نشاط Mpro بمقدار النصف تقريبًا. 

ويحتوي عنب المسكدين على هذه المواد الكيميائية المثبطة في جلودها وبذورها و تستخدم النباتات هذه المركبات لحماية نفسها ، لذلك ليس من المستغرب أن تحتوي أوراق النبات وجلده على هذه المركبات المفيدة.

فوائد أخرى
بصرف النظر عن هذه النتائج ، فإن هذه الأطعمة الثلاثة محملة أيضًا بالعديد من الفوائد الأخرى مثل:

الشاي الأخضر: الشاي الأخضر مقوي للمناعة لأنه يحتوي على أعلى تركيز من مادة البوليفينول (نوع من مضادات الأكسدة) يمكن لمضادات الأكسدة هذه أيضًا منع خطر الإصابة بالسرطان عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي. يمكن للمركب الكيميائي الموجود في الشاي الأخضر "L-theanine" أن يقوي انتباهك وذاكرتك.

عنب المسكدين: يحتوي هذا العنب على حمض الإيلاجيك وريسفيراترول ، والمعروفين بخصائصهما المضادة للسرطان، ليس ذلك فحسب ، بل يمكن أن يقلل هذا العنب أيضًا من مستويات الكوليسترول مع تحسين وظائف القلب ويمكن أيضًا تناوله من قبل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم للتحكم في ضغط الدم لديهم.

الشوكولاتة الداكنة: الشوكولاتة الداكنة معروفة بفوائدها الصحية المختلفة ويمكن للمركبات النشطة بيولوجيًا الموجودة فيه تحسين تدفق الدم إلى الشرايين، يمكن تناوله أيضًا للوقاية من السرطان والأمراض المرتبطة بالقلب وفقدان الوزن.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

5 فوائد صحية غير متوقعه لتناول الشيكولاته الداكنة

لبشرة صحية.. أطعمة لا غنى عنها في نظامك الغذائي

لمرضى السرطان.. أفضل أطعمة يجب تناولها أثناء العلاج

دون كريمات.. 8 أطعمة تجعل البشرة جميلة ومتألقة

غنية بالألياف لمحاربة الإمساك .. 8 أطعمة يجب تناولها باستمرار

ترشيحاتنا

الكويت.. القبض على 140 شخصًا بينهم برلمانيون بسبب كورونا

لؤي دعبس يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الزمالك.. فيديو

مفاجأة .. أطعمة تحمي من كورونا ليس منها الليمون والثوم

السعودية.. الحوثيون يقصفون جازان بالصواريخ

لخلافات مع زوجها المصرى.. انتحار تايوانية من الطابق الرابع في 6 أكتوبر

بعد تدهور صحته.. رضا عبد العال يوجه رسالة لمتابعيه من داخل المستشفى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة إليزابيث في ورطة.. الأمير هاري يفتح النار على العائلة الملكية | شاهد

فرجينيا هاني تمثل مصر فى مسابقة ملكة جمال العالم 27 مارس.. صور

فستان فوق الركبة.. صور جريئة لـ روبي تكشف عن أنوثتها