مفاجأة .. أطعمة تحمي من كورونا ليس منها الليمون والثوم

يعتقد البعض ان الليمون والثوم والبصل وغيرها من الاطعمة القادرة على مكافحة نزلات البرد وامراض الصدر تستطيع قهر فيروس كورونا فى حين أن بعض الاطباء يعتقدون ان هذه المعلومات خرافة لذا اجرى مجموعة من الباحثين دراسة عن حقيقة الاطعمة التى تحمى من فيروس كورونا وكانت النتائج مفاجئة بمعنى الكلمة.





وفقًا لبحث نُشر في مجلة Frontiers in Plant Science ، اكتشف الباحثون أن المركبات الكيميائية الموجودة في الشوكولاته الداكنة والشاي الأخضر وعنب المسكدين يمكن أن تساعد في مكافحة فيروس كورونا.





ووفقا لما جاء فى " timesofindia" يزعم الباحثون أن مثل هذه المركبات يمكن أن ترتبط وتعطل وظيفة إنزيم معين ، أو البروتياز المعروف باسم Mpro في SARS-CoV-2 ، الفيروس المسؤول عن كورونا.





ماذا تقول الدراسة

وقال مؤلف الدراسة دي يواكسي من جامعة ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة: "إن البروتياز مهم لصحة الخلايا والفيروسات وحيويتها وإذا تم تثبيط البروتياز ، فلن تتمكن الخلايا من أداء العديد من الوظائف المهمة مثل التكاثر ، على سبيل المثال".





أظهرت التجارب المعملية أيضًا أن المركبات الكيميائية الموجودة في الشاي الأخضر وعنب المسكدين كانت ناجحة جدًا في تثبيط وظيفة Mpro حيث أن المركبات الكيميائية الموجودة في مسحوق الكاكاو والشوكولاته الداكنة قللت من نشاط Mpro بمقدار النصف تقريبًا.





ويحتوي عنب المسكدين على هذه المواد الكيميائية المثبطة في جلودها وبذورها و تستخدم النباتات هذه المركبات لحماية نفسها ، لذلك ليس من المستغرب أن تحتوي أوراق النبات وجلده على هذه المركبات المفيدة.





فوائد أخرى

بصرف النظر عن هذه النتائج ، فإن هذه الأطعمة الثلاثة محملة أيضًا بالعديد من الفوائد الأخرى مثل:





الشاي الأخضر: الشاي الأخضر مقوي للمناعة لأنه يحتوي على أعلى تركيز من مادة البوليفينول (نوع من مضادات الأكسدة) يمكن لمضادات الأكسدة هذه أيضًا منع خطر الإصابة بالسرطان عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي. يمكن للمركب الكيميائي الموجود في الشاي الأخضر "L-theanine" أن يقوي انتباهك وذاكرتك.





عنب المسكدين: يحتوي هذا العنب على حمض الإيلاجيك وريسفيراترول ، والمعروفين بخصائصهما المضادة للسرطان، ليس ذلك فحسب ، بل يمكن أن يقلل هذا العنب أيضًا من مستويات الكوليسترول مع تحسين وظائف القلب ويمكن أيضًا تناوله من قبل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم للتحكم في ضغط الدم لديهم.



