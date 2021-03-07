29 مارس .. أولى جلسات محاكمة أسرة منار سامي فتاة التيك توك

كان المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الدائرة الأولى بمحكمة بنها الكلية قرر تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة تيك توك 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الخامسة في واقعة التعدي على أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر خلال جلسة تجديد حبس المتهمة منار في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكانت والدة منار سامي أوضحت أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أنه أثناء نظر تجديد حبس نجلتها منار حاولت الدخول لرؤيتها بعد أن سقطت مغشيًا عليها، أثناء تواجدها في قفص الاتهام.









وأكدت أنها حاولت استئذان الضابط المكلف بالحراسة، ولكنه رفض وطلب منهم الانصراف من أمام القاعة إلى أسفل المحكمة، وبعدما انصرفوا إلى الدور الأول بقاعة المحكمة سمعوا أحد الشباب ينادي بصوت عال أن الضابط اعتدى على منار بالضرب ودخلت في غيبوبة فاندفعوا بسرعة هي وزوجها وأبناؤها أحمد وأميرة للاطمئنان عليها لكنهم فوجئوا باعتداء قوات الحراسة عليهم، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث المشاجرة بين زوجها وأولادها وبين ضابط الحراسة.