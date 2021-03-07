ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

29 مارس .. أولى جلسات محاكمة أسرة منار سامي فتاة التيك توك

الأحد 07/مارس/2021 - 04:27 م
منار سامى
منار سامى
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تنظر محكمة جنايات بنها الاثنين 29 من مارس الجاري أولى جلسات محاكمة أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة التعدي على أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر خلال جلسة تجديد حبس المتهمة بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهم مقاومة السلطات، واستعراض القوة والبلطجة، والتعدي على أفراد الشرطة أثناء تأدية عملهم وحيازة سلاح ناري ومحاولة تهريب متهمة من أيدي العدالة.


كان المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الدائرة الأولى بمحكمة بنها الكلية قرر تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة تيك توك 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الخامسة في واقعة التعدي على أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر خلال جلسة تجديد حبس المتهمة منار في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.


وكانت والدة منار سامي أوضحت أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أنه أثناء نظر تجديد حبس نجلتها منار حاولت الدخول لرؤيتها بعد أن سقطت مغشيًا عليها، أثناء تواجدها في قفص الاتهام.


وأكدت أنها حاولت استئذان الضابط المكلف بالحراسة، ولكنه رفض وطلب منهم الانصراف من أمام القاعة إلى أسفل المحكمة، وبعدما انصرفوا إلى الدور الأول بقاعة المحكمة سمعوا أحد الشباب ينادي بصوت عال أن الضابط اعتدى على منار بالضرب ودخلت في غيبوبة فاندفعوا بسرعة هي وزوجها وأبناؤها أحمد وأميرة للاطمئنان عليها لكنهم فوجئوا باعتداء قوات الحراسة عليهم، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث المشاجرة بين زوجها وأولادها وبين ضابط الحراسة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

من الجزيرة لـ طرة.. إسدال الستار على قضية أحداث الوراق بعد 15 شهرا.. المؤبد لـ متهم والمشدد لـ 34 متهما.. والمستشار الشربيني: للدولة حق في الدفاع عن أراضيها

2020 عام القضاء على فضائح التيك توك.. مرض الشهرة والثراء السريع دفع حنين ومودة وهدير للتحريض على الفجور

تأجيل محاكمة "سيدة المحكمة" بتهمة التعدي على ضابط لـ 11 فبراير

4 مارس .. أولى جلسات محاكمة ريناد عماد فى الاعتداء على قيم المجتمع

اليوم .. أولى جلسات محاكمة ريناد عماد في الاعتداء على قيم المجتمع

تأجيل محاكمة ريناد عماد فتاة التيك توك لـ 8 مارس

ترشيحاتنا

بملابس على الموضة .. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

بعد تدهور صحته.. رضا عبد العال يوجه رسالة لمتابعيه من داخل المستشفى

وليد العطار رئيسا مؤقتا لاتحاد الكرة

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

بعد إعلان أسماء المحترفين.. سر استبعاد عمرو وردة ونجم أستون فيلا من قائمة منتخب مصر

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

قبل موعد انتهائها.. غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه حال عدم تقديمك إقرار الضريبة العقارية

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. أودي تكشف عن سيارتها E-Tron GT الكهربائية موديل 2022

تعرف على الشاحنة هنتر 2021 بعد وصولها للسعودية

تعرف على السيارات المتاحة في الإحلال وأسعارها