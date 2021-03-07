نمو أرباح صناعة الأغذية في الصين خلال عام 2020

أظهرت بيانات من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن صناعة الأغذية في الصين سجلت زيادة مطردة في الأرباح العام الماضي، وذلك بحسب تقرير نشر اليوم عبر وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا".





وبلغت الأرباح المجمعة لشركات الأغذية الكبرى، التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (حوالي 3 ملايين دولار أمريكي) من عملياتها الرئيسية، 620.66 مليار يوان في عام 2020، بزيادة 7.2 في المائة على أساس سنوي، وفقا للوزارة، وكان معدل النمو أعلى 3.1 نقطة مئوية عن جميع القطاعات الصناعية.





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وعلى وجه التحديد، شهدت الشركات في قطاع تجهيز المنتجات الزراعية والجانبية ارتفاعا في إجمالي أرباحها بنسبة 5.9 في المائة عن العام الأسبق إلى 200.12 مليار يوان، بينما حقق قطاع تصنيع الأغذية أرباحا بلغت 179.14 مليار يوان، بزيادة قدرها 6.4 في المائة.





وارتفع إجمالي أرباح مصنعي الخمور والمشروبات والشاي في الصين بنسبة 8.9 في المائة على أساس سنوي إلى 241.4 مليار يوان العام الماضي.