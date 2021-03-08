إيرادات شباك تذاكر السينما في الصين تتجاوز 16 مليار يوان

تجاوزت ايرادات شباك تذاكر السينما في الصين 16 مليار يوان (2.46 مليار دولار أمريكي) حتى صباح يوم 6 مارس من العام الحالي، بحسب تقرير عبر وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" اليوم الأحد.





وتجاوز هذا الرقم 15.3 مليار يوان المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2019، وفقا للبيانات التي جمعها متتبع شباك التذاكر "ماويان"، وعادل الرقم أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي مبيعات التذاكر للعام 2020 بأكمله.





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وتصدر المشروع الإخراجي الأول للكوميدية والممثلة جيا لينغ "مرحبا أمي" والفيلم الكوميدي لشركة واندا بيكتشرز "محقق الحي الصيني 3" قائمة مبيعات شباك التذاكر 2021 التي أعدتها شبكة معلومات بيانات الأفلام الصينية، حيث يمثل الفيلمان 31 % و 27% على التوالي من الإجمالي.





والفيلمان هما من بين الأفلام المحلية السبعة المعروضة في دور السينما الصينية خلال عطلة عيد الربيع التقليدي الصيني، وكانت أكبر تسعة أفلام من حيث الإيرادات في قائمة عام 2021 كلها ذات إنتاج محلي، وجاءت في المرتبة العاشرة، كوميديا الرسوم المتحركة الأمريكية "الروح"، التي ساهمت بنحو 297 مليون يوان أو 1.8 في المائة من الإجمالي.