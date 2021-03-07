لحماية الامن القومى .. كيف تتعامل الدول الاوروبية مع المشاركين فى عمليات ارهابية





تسعى كافة دول العالم لحماية امنها القومى وحماية مواطنيها من خطر الارهاب والتنظميات الارهابية، التى تسعى لتنفيذ مخططات واجندات دول اخرى معادية.





لاتقف دولة مغصوبة العينين امام اى خطر يواجهها، حيث تتصدى جميع دول العالم لاى محاولة من شأنها ان تمس امنها القومى بكل صرامة.





ففى الاونه الاخيرة لجأت بعض الدول الاوروبية لاصدار تشريعات وقوانين جديدة لعقوبة المتورطين فى العمليات للارهابية ومنها اسقاط الجنسية عنهم وذلك بغرض حماية امنها القومى.





وعلى الصعيد الداخلي يقدر المواطن المصرى الدور التى تتخذه الدولة لمكافحة الارهاب والاجراءات التى تتخذها الدولة ويقف فى صفها لحماية الموطن من الجماعات الارهابية والدول التى تمولها .