اقتصاد السعودية.. "البيئة" تحدد مواعيد صرف الدعم المادي للمستفيدين من برنامج "ريف"

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن مواعيد صرف الدعم المادي غير المسترد لمستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف"، وذلك وفقا لما لما نشرته وكالة أنباء السعودية.

وأوضحت الوزارة أن مواعيد الصرف لجميع القطاعات يتراوح صرفها من اليوم الأول وحتى العاشر من بداية كل شهر ميلادي، مشيرة إلى أن تكرار صرف الدعم يختلف وفقًا للقطاع المسجل، وذلك بحسب ما أعلنه البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وأكدت الوزارة أن مركز الاتصال الموحد الخاص ببرنامج ريف 19930 سيكون على أتم الاستعداد لجميع الاستفسارات المتعلقة بالدعم في تمام الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، مبينة أنه يمكن للمستفيدين كذلك التواصل بشكل أسرع عبر حساب "تويتر" الخاص بالبرنامج ReefSaudi.



