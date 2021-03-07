شقة ومرتب شهري لمدة عامين للمعيد ابن دار المدينة المنورة لرعاية الأيتام

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عبد الله شكري موسي من أبناء دار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان ، والذي تم تعيينه معيدًا بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق والذي يتمتع بالهدوء والإتزان ودماثة الخلق بعد أن حقق تفوقًا ملحوظًا طوال السنوات الدراسية ، والتي إنتهت بالتحاقه بكلية التربية الرياضية وتعيينه معيدًا بها ، وذلك في حضور محمد كمال حجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وسيد عثمان أبو العلي مدير عام الرعاية بدار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان.





أكد المحافظ انه تحفيزا لعبد الله لإستكمال مسيرة نجاحه الدراسي والعلمي فقد كلف المحافظ مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام بتخصيص وحده سكنية من الاسكان الاولي بالرعاية بالعاشر من رمضان تحقيقا لطلب المعيد عبدالله شكري .





كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن بمحافظة الشرقية بفرش وتجهيز الوحدة السكنية التي تم تخصيصها لعبد الله لتكون مؤهلة وصالحة للسكن.





وأضاف المحافظ أن مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية ستقوم بصرف مرتب شهري لعبد الله ولمدة عامين كمنحة من قبل وزارة التضامن الإجتماعي تقديرًا للتفوق والتميز الذي حققه عبد الله في مشوار كفاحه الدراسي.





كما أشاد محافظ الشرقية بالدور الرائد والملموس الذي تقوم به وزارة التضامن الإجتماعي ومن ثم مديرية التضامن بالشرقية للإرتقاء بدور الرعاية وتوفير المناخ المناسب والجو الملائم للتنشئة الأخلاقية والتعليمية والتربية المتوازنه للنزلاء وتعويضهم عن الظروف القاسية التي مروا بها قبل إنضمامهم لهذه الدور.





وثمن المحافظ المجهود المبذول من قبل القائمين على دار المدينة المنوره بالعاشر من رمضان والإخلاص الذي ظهر جليا ومتجسدًا في تفوق أحد أبنائها ليسجل إسمه في لوحة شرف المتميزين كأول معيد جامعي بجامعة الزقازيق من أبناء الدار.





قدم المعيد عبدالله شكري بكلية التربية الرياضية الشكر والتقدير لمحافظ الشرقيه لإستقباله له اليوم واستجابته وتحقيقه لمطلبه معربًا عن إمتنانه لتحفيز المحافظ له لإستكمال مشواره الدراسي والحصول علي الماجستير والدكتوراه.