برلمانية: ثقة الرئيس بالمرأة مكنتها من شغل الوظائف القيادية بالدولة

هنأت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، المرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك بإعتبارها النواة الأساسية في بناء الأسرة كما أنها تمثل النصف الثاني للمجتمع، مشيدة بمدي الدعم والمساندة التي حظت بها خلال عهد الرئيس السيسي وذلك بسبب إيمانه وحرصه الدائم علي إعطاءها مكانة مرموقة بالمجتمع.

أضافت "محروس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أبرز أوجه دعم المرأة جاءت من خلال المبادرات الرئاسية وعلي رأسها حياة كريمة التي إستهدفت تقديم الإعانة للمرأة ولا سيما المعيلة والأرملة، فضلا عن تمكينها ببيئة العمل وشغل الوظائف القيادية بمختلف المجالات وأبرزها الجانب التشريعي والسياسي.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن طموح السيدات المصريات ليس له حد خاصة في ظل وجود إستجابة سريعة من القيادة السياسية بتلبية مطالبهن وحل مشكلاتهن.

وتابعت النائبة، يأتي مشروع قانون الأحوال الشخصية التي تجري عليه المناقشات بالفترة الحالية، أهم خطوات دعم المرأة في معالجة عدد من القضايا الشائكة كالطلاق والنفقة وغيرها مما يسهم في مدها كامل حقوقها دون أي إنتقاص.

ويذكر أن هناك العديد من الدول تنص على أن يوم 8 مارس إجازة رسمية للسيدات ، للاحتفال به والتعبير عن مطالبهم واحتياجاتهم منهم روسيا والصين ، لذلك فهو يعتبر يومًا مميزًا لكل امرأة على وجه الأرض.