ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد.. يوتيوبر مصري في أمريكا يستعرض أول سيارة كهربائية لـ فورد في 2021

الأحد 07/مارس/2021 - 05:12 م
2021 Mustang Mach-E
2021 Mustang Mach-E
Advertisements
كريم عاطف

تتجه انظار جميع شركات السيارات العالمية الان ، لصناعة نماذج وطرازات شهيرة لها بالطاقة الكهربائية بديلا من الوقود ، لتتماشى مع الخطة العالمية الان التى تستهدف على نشر استخدام الطاقات البديلة .

وتعتبر الشركة الامريكية فورد لصناعة السيارات واحدة من ضمن هذه الشركات التى طبقت هذه الخطة ، حيث انها طرحت موخرا السيارة فورد موستنج ماك اي 2021 اول سياره كهربائيه في تاريخ الشركة ، لتعبر عن الاصالة بشأن طرازها التاريخى الذى تم تدشينه منذ عام 1964 والشهير بجانب السرعة وتماشى مع الاتجاه العالمى الجديد .

ونشر اليوتيوبر المصري الشهير المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية امير كحيلو ، والذي يقدم العديد من المحتويات القوية والممتعة عن كل جديد فى عالم السيارات بالمجتمع الأمريكي ، ويقديمه بطريقة خفيفة وكوميدية ، مقطع فيديو جديد له على مواقع التواصل المختلفة والسوشيال ميديا يوضح به تفاصيل السيارة فورد موستنج ماك اي 2021 ، وعمل ريفيو خاص لها .

والجدير بالذكر ان السيارة فورد 2021 Mustang Mach-E إما ببطارية ذات نطاق قياسي (75.7 كيلووات في الساعة) أو حزمة موسعة (98.8 كيلووات في الساعة).

وتغذي هذه المحركات الكهربائية المثبتة في الخلف أو كلا المحورين، وهذا المزيج الأخير يخلق الدفع الرباعي وعلى طراز GT الرياضي ، تتحد المحركات لتوليد 459 حصانًا و 612 رطلًا من عزم الدوران.

وتنطلق  Mach-E من صفر إلى 60 ميل في الساعة في أقل من أربع ثوان، و تصنع النماذج الأقل قوة بين 255 و 332 حصانًا وبين 306 و 417 رطلًا، وتاتى  Mach-E على عجلات يتراوح حجمها من 18 إلى 20 بوصة .

وياتى سعر الاصدار الاول من فورد 2021 Mustang Mach-E  الى 61000 دولار .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تصميم تخيلي لسيارة المستقبل موستانج الكهربائية من فورد.. صور

شيفروليه تسير على خطى فيراري.. وتخطط لطرح كمارو SUV .. صور

مرسيدس تسير على خطى فورد و فيراري وتعيد إحياء R-Class في صورة SUV كهربائية .. صور

فورد تطرح موستنج كهربائية بالكامل في هذا الموعد .. فيديو

يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض إمكانيات مرسيدس برابوس ROCKET 900 الخارقة .. صور

لأول مرة .. صور تجسسية جديدة لـ فورد إكسبيديشن 2022

ترشيحاتنا

16 مصريا بقائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط | تعرف عليهم

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

شوبير يحسم جدل رحيل باتشيكو عن الزمالك بعد هزيمة الترجي

تعرف على قصة اكتشاف القهوة

انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بعد توزيع لقاح كورونا.. فيديو

3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

Advertisements

قبل 30 مارس.. الداخلية تهيب بالمواطنين التوجه لوحدات المرور

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لقاطني حي الأسمرات ..صور

تعرف على العالمِ العربي مؤسس فكرة محركات السيارات

رسميا.. أودي تكشف عن سيارتها E-Tron GT الكهربائية موديل 2022