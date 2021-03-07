شاهد.. يوتيوبر مصري في أمريكا يستعرض أول سيارة كهربائية لـ فورد في 2021

تتجه انظار جميع شركات السيارات العالمية الان ، لصناعة نماذج وطرازات شهيرة لها بالطاقة الكهربائية بديلا من الوقود ، لتتماشى مع الخطة العالمية الان التى تستهدف على نشر استخدام الطاقات البديلة .

وتعتبر الشركة الامريكية فورد لصناعة السيارات واحدة من ضمن هذه الشركات التى طبقت هذه الخطة ، حيث انها طرحت موخرا السيارة فورد موستنج ماك اي 2021 اول سياره كهربائيه في تاريخ الشركة ، لتعبر عن الاصالة بشأن طرازها التاريخى الذى تم تدشينه منذ عام 1964 والشهير بجانب السرعة وتماشى مع الاتجاه العالمى الجديد .

ونشر اليوتيوبر المصري الشهير المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية امير كحيلو ، والذي يقدم العديد من المحتويات القوية والممتعة عن كل جديد فى عالم السيارات بالمجتمع الأمريكي ، ويقديمه بطريقة خفيفة وكوميدية ، مقطع فيديو جديد له على مواقع التواصل المختلفة والسوشيال ميديا يوضح به تفاصيل السيارة فورد موستنج ماك اي 2021 ، وعمل ريفيو خاص لها .

والجدير بالذكر ان السيارة فورد 2021 Mustang Mach-E إما ببطارية ذات نطاق قياسي (75.7 كيلووات في الساعة) أو حزمة موسعة (98.8 كيلووات في الساعة).

وتغذي هذه المحركات الكهربائية المثبتة في الخلف أو كلا المحورين، وهذا المزيج الأخير يخلق الدفع الرباعي وعلى طراز GT الرياضي ، تتحد المحركات لتوليد 459 حصانًا و 612 رطلًا من عزم الدوران.

وتنطلق Mach-E من صفر إلى 60 ميل في الساعة في أقل من أربع ثوان، و تصنع النماذج الأقل قوة بين 255 و 332 حصانًا وبين 306 و 417 رطلًا، وتاتى Mach-E على عجلات يتراوح حجمها من 18 إلى 20 بوصة .

وياتى سعر الاصدار الاول من فورد 2021 Mustang Mach-E الى 61000 دولار .