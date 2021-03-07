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أخبار العالم

البابا فرنسيس يقيم قداسًا في أربيل بالعراق | فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 04:33 م
البابا فرانسيس
البابا فرانسيس
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على صالح
أقام البابا فرنسيس قداسًا في ملعب فرانسو الحريري في أربيل بعد زيارة الموصل، حيث تلا الصلاة في حوش البياع لراحة أرواح ضحايا الحرب وزار كنيسة الحبل بلا دنس في قرقوش.

وقبل الزيارة، قال البابا فرانسيس إنه سيأتي إلى البلاد كرسول سلام للصلاة من أجل المصالحة بعد سنوات من الحرب والإرهاب الذي ابتلى العراق به.

ووصل رئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية إلى العراق يوم الجمعة في زيارة تاريخية تستغرق أربعة أيام ، ليصبح بذلك أول بابا يزور ما يعتبر موطن إبراهيم عليه السلام.

غادر البابا فرنسيس روما صباح الجمعة في رحلة رسولية تاريخية إلى العراق ، ليصبح أول بابا على الإطلاق يزور موطن إبراهيم المزعوم.


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