برلمانية : المرأة تولت حقائب وزارية مهمة في عهد الرئيس السيسي





أثنت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، علي ثقة الرئيس السيسي بإسناده للمرأة حقائب وزارية هامة، معقبة " المرأة بتعيش دلوقتي عصر ذهبي غير مسبوق في تاريخها" فهناك تمثيل كبير لها بمختلف المناصب القيادية بالدولة سواء هيئات تشريعية أو إدارية.





أضافت " الضبع" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هناك عدد من الحقوق التي حصلت عليها المرأة مؤخرا وهي منحها حقها الكامل في الميراث ولا سيما بقري الصعيد بعد أن كان مهدر نتيجة الموروثات الإجتماعية القديمة بأن الرجل أعلي وأفضل، وتغليظ عقوبات التحرش والختان وعلاج مشكلة تسرب الفتيات من التعليم.





ولفتت البرلمانية، إلي أنه تم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة و الرجل في شغل كافة الوظائف دون أي نوع من التمييز مما ساهم في مساعدتها علي الخروج لبيئة العمل وتولي الإدارة والمسئولية.





واختتمت النائبة، وزارة التضامن كان لها بصمة قوية في مساندة السيدات المصريات من خلال فتح أبواب رزق لهم من مشروعات صغيرة ، إلي جانب حملات التوعية بتنظيم النسل وغيرها من القضايا الهامة.





ويذكر أن هناك العديد من الدول تنص على أن يوم 8 مارس إجازة رسمية للسيدات ، للاحتفال به والتعبير عن مطالبهم واحتياجاتهم منهم روسيا والصين ، لذلك فهو يعتبر يومًا مميزًا لكل امرأة على وجه الأرض.



