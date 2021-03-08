برلمانية: زيارة الرئيس للسودان تدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، انها تثمن الزياره الرئاسية المصرية الي السودان الشقيق أمس، كما تثمن نتائجها من إعلان التنسيق المصري السوداني الكامل في ملف سد النهضة وايضا الدعم المصري القوي للسودان في ملف الحدود السودانية الإثيوبية كما أشيد بالتنسيق الدبلوماسي والمبادرة السودانية لتوسعة الشركاء الدوليين في عملية التفاوض وأهمية رعاية مفاوضات جاده بنّاءة، لذلك اري أن الزيارة ستكون نقطة تطوير لتطبيق الاتفاقيات الكريمة سابقأ وتدعيم العلاقة الاستراتيجية بين الشقيقتان مستقبلأ.





وأضافت ان توقيت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى الخرطوم، جملة من الدلالات المهمة، خاصة أنها جاءت بالتزامن مع تطورات مهمة وملفات مشتعلة، ليس أولها فقط أزمة سد النهضة التي تصدرت مباحثات الرئيس المصري في السودان؛ ذلك أن جملة من الملفات المتوازية فرضت نفسها على الطاولة، مها تشهده الحدود السودانية الإثيوبية من تطورات، فضلًا عن ملف العلاقات الثنائية بين البلدين، وغيرها من الملفات ذات الأولوية



