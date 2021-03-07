هتعمل ايه لو مراتك لاقتك مشغول بالموبايل؟..ردود فعل غريبة للرجالة

عرض برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقرير في الشارع لسؤال المواطنين "لما مراتك تلاقيك مشغول عنها ومركز في التليفون بتتصرف ازاي؟".





وقال احد المواطنين ان رد فعل الزوجةفي هذا الموقف على حسب شخصيتها لو هي انسانة غيورة هتشك فيا حتى لو انا بتكلم في شغل"، واضاف رجل اخر: "ان رد الفعل بيرجع للثقة والتفاهم بينهم، لان الموبايل المفروض حاجة طبيعية وميعملش مشكلة".





وذكر مصري اخر: "انا مبعملش كده للاسف عشان مبقدرش ازعل مراتي، ومبمسكش الموبايل، لان ده كلام متدني واسلوب مينفعش نعمله وكل حاجة ليها وقتها الشغل والبيت له وقته".



