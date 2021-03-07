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أخبار العالم

تفاصيل جديدة حول وفاة الناشط الأردني عبود العمري

الأحد 07/مارس/2021 - 04:43 م
الأردن يشكف تفاصيل
الأردن يشكف تفاصيل جديدة عن وفاة الناشط عبود العمري
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قسم الخارجي
كشفت وزارة الخارجية الأردنية تفاصيل جديدة بشأن وفاة الناشط الأردني على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري، في جنوب إفريقيا.


وقال السفير ضيف الله علي الفايز، المتحدث باسم الخارجية الأردنية إن العمل جار على تأمين عودة جثمان عبود العمري والمصابين الأربعة إلى المملكة في أسرع وقت ممكن. 


وأضاف في تصريحات لقناة "رؤيا" الأردنية، أن التقرير الأولي للحادث الذي أودى بحياة عبود العمري، يشير إلى انقلاب المركبة التي كان يستقلها الشباب الأردنيون، ولم يصدر التقرير النهائي من السلطات في مدينة كيب تاون. 


وأوضح الفايز أنه تم التواصل مع جميع ذوي المواطنين وإبلاغهم بالحادث المؤسف، وسجري نقل جثمان المتوفي إلى المملكة بناءً على طلب ذويه.


وأشار المسؤول الأردني إلى إسعاف جميع المصابين ونقلهم إلى المستشفى حيث يخضعون للعلاج حاليا ووضعهم الصحي مستقر.


وتصدر اسم الناشط الأردني عبود العمري صاحب الـ23 عاما، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث شكلت وفاته صدمة كبيرة لمتابعيه بعدما تحدث عن الموت في مقطع فيديو مؤثر قبل وقت قصير من تعرضه لحادث مروع.


وقال عبود العمري في فيديو متداول "ما حدا بيموت قبل ما ينتهي أجله أو قبل ما تخلص وظيفته في الحياة بالدنيا هون".


وأعلن، عمر العمري، والد الناشط عبود، أمس السبت، نبأ وفاة نجله عبر حسابه في "انستجرام" قائلا  "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي وفاة ابني الحبيب عبد الله عمر العمري الذي وافته المنية مساء اليوم بحادث سير بجنوب إفريقيا".
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